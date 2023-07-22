В подмосковном поселке полиция начала штурм дома, захваченного вооруженным мужчиной

Сотрудники полиции в коттеджном поселке «Шервуд» в Подмосковье ведут штурм дома, в котором находится вооруженный мужчина. В здании начался пожар, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«В настоящее время ведется штурм дома, в котором засел вооруженный мужчина. Он применял ''коктейли Молотова'', начался пожар в доме»,— уточнил собеседник агентства. Telegram-канал Shot публикует видео, на которых слышны стрельба и взрывы на месте инцидента.

По данным СКР, вооруженный мужчина сегодня, 22 июля, проник в частный дом в коттеджном поселке в деревне Воронино. Злоумышленник забаррикадировался в доме и из окон стрелял в полицию. Возбуждено дело по ст. 318 и ст. 317 УК РФ (угроза применения насилия и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

Источник РБК сообщал, что мужчина взял в заложники полицейского и двух сотрудников ЧОП, но они выбрались через окно, никто не пострадал. Как утверждает Telegram-канал Baza, мужчина кричал, что недавно вернулся с военной операции на Украине.

Лаура Кеффер