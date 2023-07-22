В Крыму из-за атаки беспилотников произошел взрыв на складе боеприпасов

В Красногвардейском районе Крыма из-за атаки беспилотников произошла детонация на складе боеприпасов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, разрушений и пострадавших нет, однако власти решили эвакуировать население, проживающее в радиусе 5 км от места ЧП, в пункты временного размещения.

«Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге. Рассчитываем, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки»,— сообщил он.

Оперштаб Крыма сообщает, что в Красногвардейском районе временно ограничено движение поездов на участке железной дороги между станциями Ефремовская и Пролетная. Кроме того, по данным компании «Гранд Сервис Экспресс», остановлены несколько поездов «Таврия», следующих в Крым и из Крыма. Пассажиры трех поездов будут доставлены автобусами до своих станций.

Кроме того, второй раз за день перекрыто движение автомобилей по Крымскому мосту.

Александр Орлов

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