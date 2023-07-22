Глава Крыма сообщил об атаке беспилотников в Красногвардейском районе

Украинские вооруженные силы совершили попытку атаковать инфраструктурные объекты с помощью беспилотников в Красногвардейском районе Крыма. Об этом в телеграм-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Работают все профильные службы»,— написал он.

Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале заявил, что в интернете появились видео с объектов, которые атаковали ВСУ. Он попросил всех, кто знает авторов роликов, сообщить об этих людях в ФСБ или МВД.

Ранее оперативный штаб Крыма сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту. Очевидцы сообщили о сигналах воздушной тревоги, предшествующих этому.

Александр Орлов

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