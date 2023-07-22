Стартап начинается с родины

Российские стартапы в первом полугодии стали чаще нанимать новых сотрудников, при этом число стартапов, нанимающих релокантов, снизилось с 52% до 36%, а в IT-секторе и вовсе до 13%. Российским стартапам, пытающимся расширяться, приходится работать в условиях резкого сокращения венчурных инвестиций. При этом владельцы и руководители проектов заинтересованы в повышенном контроле за сотрудниками и соблюдении мер информбезопасности, отсюда и снижение спроса на специалистов, работающих из-за рубежа, говорят участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В первой половине 2023 года российские стартапы нанимали новых сотрудников на 23% чаще, чем за аналогичный период прошлого года, наиболее востребованные профессии в сегменте — это разработчики (плюс 24% год к году по всем направлениям), менеджеры по продажам (плюс 22%), маркетологи (плюс 19%), дизайнеры (плюс 18%), тестировщики (плюс 18%), а также специалисты по данным (плюс 15%), говорится в отчете по итогам опроса, проведенного инвестиционной компанией Stamina. Компания опросила 1,2 тыс. владельцев стартапов, в выборку попали компании с численностью до 30 человек, выручкой до 20 млн руб. в год, а также имеющие инновационную составляющую, например, патенты на изобретения.

«Сейчас действительно наблюдается расширение найма стартапами, в первую очередь предприятиями, пытающимися занять ниши, которые занимали зарубежные компании,— подтверждает наличие тенденции сооснователь компании "Моторика" Илья Чех.— Но это касается стартапов, которые занимаются скорее производством, чем высокотехнологичными разработками. В сегменте IT-венчура наблюдается стагнация».

При общем росте заинтересованности в новых сотрудниках новые маленькие компании стали проявлять меньше интереса к сотрудникам, работающим удаленно из-за границы. Доля стартапов, сотрудничающих с релокантами, за год снизилась с 52% до 36%, свидетельствует опрос. Наиболее строгие требования по дислокации предъявляются к IT-специалистам: если полгода назад IT-специалисты работали из-за рубежа у 35% опрошенных, то сейчас — всего у 13%. Сотрудникам стартапов, которые занимаются непосредственно производством продуктов, необходимы сотрудники, способные контролировать процессы на месте, отсюда и низкий спрос на сотрудничество с релокантами, говорит Илья Чех. В Stamina говорят, что IT-стартапы не готовы работать с релокантами из-за стремления повысить безопасность данных и предотвратить утечки информации. Подавляющее большинство компаний (71%) и в дальнейшем не готовы нанимать IT-специалистов, работающих из-за рубежа.

Собеседник “Ъ” на инвестиционном рынке отмечает, что за прошлый год многие стартапы релоцировались и перевезли команды из России на Кипр, в ОАЭ или в страны СНГ, причем власти Кипра, Казахстана, Армении, Израиля активно помогают российским IT-специалистам при переезде в эти страны. При этом к настоящему времени «порядка 20% сотрудников вернулись в Россию — по разным причинам, но точно не из-за невозможности работать на Россию из-за границы», уверен собеседник “Ъ”.

В целом по итогам прошлого года российский рынок венчурных инвестиций показал резкое сокращение: в 2022 году было заключено 129 сделок, годом ранее — 291. Вложения в IT-стартапы упали на 57%, до $1,1 млрд (см. “Ъ” от 12 января). Динамика появления стартапов в России остается примерно на том же уровне, что и в прошлом году, говорят в MTS StartUp Hub, но количество стартапов, привлекших инвестиции, снизилось в три раза: «За первую половину 2022 года на рынке было совершено 97 венчурных сделок, тогда как за аналогичный период текущего года — только 34».

Никита Королев, Татьяна Исакова