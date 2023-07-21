Белый дом: Байден и Зеленский обсуждают поставки ATACMS

Президент США Джо Байден обсуждает с президентом Украины Владимиром Зеленским поставки ВСУ ракет ATACMS с радиусом поражения до 300 км, но решений по этому поводу пока нет. Об этом сообщил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Дадим мы в конечном счете ATACMS или нет, станет решением, которое принимать президенту. Он говорил с президентом Зеленским по этому поводу. Они продолжают это обсуждение»,— заявил господин Салливан на ежегодном форуме по безопасности в Аспене (цитата по «РИА Новости»). «Мне (по этому поводу.— ''Ъ'') нечего сегодня объявить»,— сообщил советник президента США.

ATACMS — тактическая баллистическая ракета класса «земля—земля», производимая американской компанией Lockheed Martin. Дальность действия — до 300 км. В конце июня председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли говорил, что у властей нет решения о передаче Украине ATACMS.

В мае министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow с радиусом поражения 250 км. В середине июля президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Париж решил передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия. AFP уточняет, что речь идет о ракетах Scalp — аналоге Storm Shadow.

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Мария Федотова