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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 513-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 21 июля

США знали о готовящемся мятеже Пригожина, заявил директор ЦРУ. Евросоюз пока не готов конфисковать замороженные российские активы. США намерены начать поставки истребителей F-16 Украине к концу года. Как развиваются события — в онлайн-трансляции "Ъ".

8:56. Экс-замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что Украине не нужны ракеты ATACMS. По его словам, сейчас в распоряжении украинских военных уже есть оружие, способное наносить удары на большом расстоянии.

8:57. Директор ЦРУ считает, что медленные темпы контрнаступления Украины были ожидаемы.

9:00. Экс-замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что Украине не нужны ракеты ATACMS. По его словам, сейчас в распоряжении украинских военных уже есть оружие, способное наносить удары на большом расстоянии.

9:01. Директор ЦРУ считает, что медленные темпы контрнаступления Украины были ожидаемы.

9:03. Замгенсека НАТО заявил, что он информировал президента Украины о нежелании вступать в конфликт с Россией.

9:05. Посол РФ в Италии Алексей Парамонов предложил Европе задуматься о новой модели сосуществования с Россией. Как он написал в статье для газеты La Repubblica, Италия могла бы воспользоваться своим дипломатическим опытом и вспомнить о традиционно хороших отношениях с РФ.

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