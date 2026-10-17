Антонио Бандерас и Николас Кейдж сыграют в новом сезоне «Настоящего детектива»
Голливудские актеры Антонио Бандерас и Николас Кейдж исполнят главные роли в пятом сезоне сериала от HBO «Настоящий детектив», сообщает Variety. Съемки должны начаться в 2027 году. Детали сюжета пока не раскрываются.
Сценаристкой, режиссером и шоураннером нового сезона вновь станет Исса Лопес. Ранее она руководила съемками четвертого сезона «Страна ночи» с Джоди Фостер и Кали Рейс. Ее работа возродила интерес аудитории к франшизе.
Сериал «Настоящий детектив», созданный Ником Пиццолатто, за свою историю был номинирован на 41 премию «Эмми» и завоевал шесть из них. По данным HBO, четвертый сезон стал самым популярным за всю историю шоу: его аудитория составила 12,7 млн зрителей.