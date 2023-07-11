Франция передаст Украине дальнобойные ракеты

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Париж решил передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия. Это решение принято для поддержки наступления ВСУ. Информацию о количестве ракет он не привел. AFP уточняет, что речь идет о ракетах Scalp.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Эмманюэль Макрон

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Я принял решение увеличить поставки оружия и техники, чтобы дать украинцам возможность наносить дальние удары, сохраняя при этом нашу доктрину, позволяющую Украине защищать свою территорию»,— сказал господин Макрон по прибытии на саммит НАТО в Вильнюс (цитата по Reuters).

Ракета SCALP-EG — Scalp — это французская версия британской ракеты Storm Shadow, уже имеющейся у украинской армии. Ракета разработана в 1990-х компаниями Matra и British Aerospace, а затем производилась компанией MBDA в двух вариантах: Scalp для Франции и Storm Shadow для британцев. Она имеет скорость более 1000 км/ч (0,80 Маха) и способна поражать цели на расстоянии до 500 км. Ракеты этих типов уже поставлялись на экспорт, но в варианте с уменьшением дальности. Storm Shadow был интегрирован в многоцелевой истребитель четвертого поколения Eurofighter Typhoon.

В Кремле решение Франции поставить ВСУ ракеты назвали ошибкой. «Ещё только предстоит прояснить, о каком радиусе поражения идет речь. Это решение ошибочное и чревато последствиями для украинской стороны. Ракеты не повлияют на ход СВО, а лишь утяжелят участь киевского режима»,— заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В мае Великобритания передала вооруженным силам Украины крылатые ракеты Storm Shadow с радиусом поражения 250 км. Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что поставки британских дальнобойных ракет Украине отвечают ее нуждам. При этом сам Вашингтон не намерен поставлять Киеву дальнобойные ракеты ATACMS.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер