Министр обороны Великобритании сообщил о передаче Украине всех обещанных танков Challenger 2

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в парламенте, заявил, что вооруженным силам Украины переданы все обещанные танки Challenger 2. Господин Уоллес также подтвердил передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow с радиусом поражения 250 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бен Уоллес

Фото: Leah Millis, Reuters Бен Уоллес

Фото: Leah Millis, Reuters

«Я знаю, что все наши танки, многие из наших БТР Spartan, многие из наших бронемашин прибыли в страну (на Украину.— “Ъ”). Все танки находятся в стране. На них провели обучение и учения, как здесь (в Великобритании.— “Ъ”), так и потом на Украине, и я знаю, что украинские войска используют их и пока что очень высоко о них отзываются»,— сказал Бен Уоллес (цитата по трансляции на сайте парламента).

Господин Уоллес подтвердил, что Великобритания начала поставки дальнобойных ракет Storm Shadow. «Использование Storm Shadows позволит Украине оттеснить российские силы, находящиеся на суверенной территории Украины. Это выверенный и адекватный ответ на эскалацию со стороны России»,— подчеркнул глава Минобороны.

В январе Великобритания объявила о планах поставить ВСУ 14 танков Challenger 2. В конце марта министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о поступлении первых британских танков. При этом он не уточнил сколько единиц военной техники поступило Украине.

Ранее сегодня, 11 мая, источники CNN среди высокопоставленных чиновников сообщили, что Великобритания передала Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow. Это самые дальнобойные ракеты, которые Запад передавал ВСУ. Как отмечает CNN, теоретически Storm Shadow может наносить удары вглубь подконтрольной России территории. Неназванный западный чиновник сообщил телеканалу, что страны Запада получили гарантии от Украины, что ракеты будут использоваться только для ударов по целям на территориях, которые Киев считает своими, в том числе в Крыму.

Что происходит на 442-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов