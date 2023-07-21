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Коммерсантъ FM
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Госдума в третьем чтении одобрила снижение дисконта Urals к Brent до $20 за баррель

Государственная дума одобрила в третьем чтении законопроект, который предлагает сократить дисконт Urals к Brent для расчета налогов с 1 сентября до $20 за баррель. Демпферные выплаты нефтекомпаниям должны снизиться в два раза — примерно с 60 млрд до 30 млрд руб.

Демпфер — это механизм сдерживания цен топлива на внутреннем рынке при резких колебаниях цен на нефть. Его суть заключается в том, что бюджет доплачивает нефтяникам, если экспортная цена на топливо превышает индикативную (фиксированную) цену внутреннего рынка (55,2 тыс. и 52,25 тыс. руб. за тонну для бензина и дизтоплива соответственно). В обратном случае уже компании доплачивают в бюджет.

Принятый законопроект также предлагает с 2024 года ввести российский внебиржевой индекс при расчете налогов для нефтяной отрасли. Сейчас применяется котировка Urals, рассчитываемая агентством Argus на базисе CIF (включает стоимость фрахта и страхование), которое перестанет ее публиковать с 1 января 2024 года.

Министерство финансов РФ внесло в проект после второго чтения ряд поправок. Минфин, в частности, предложил перевести на режим налога на дополнительный доход (НДД) месторождения сверхвязкой нефти, лишившиеся льгот с 2021 года. Режим предполагает сокращение суммарной величины налогов, зависящих от объема добычи топлива, и введение НДД.

Ранее в Налоговый кодекс внесли поправки, согласно которым в расчете НДПИ и обратного акциза на нефть, налога на добавленный доход и экспортной пошлины используются дисконты к цене Brent. Российские власти считают, что минимальный порог дисконта позволит снизить эффект падения стоимости Urals по отношению к Brent для доходов бюджета.

Подробнее об одобренном в третьем чтении законопроекте — в материале «Ъ» «Бюджет тонкой очистки».

Эрдни Кагалтынов

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