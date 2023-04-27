Путин подписал закон о расчете экспортных пошлин на Urals с учетом стоимости Brent

Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении размера дисконта на российскую нефть марки Urals к Brent при расчете экспортной пошлины. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Новая схема расчета вступит в силу с 1 июня.

Закон устанавливает, что если за период мониторинга с 15 апреля по 14 мая средняя цена Urals будет ниже Brent на $204,4 за тонну ($26 за баррель), а с 15 мая по 14 июня и далее — на $182,5 за тонну ($25 за баррель), то в расчете пошлины на июнь цена Urals будет установлена как Brent минус $204,4, а с июля — Brent минус $182,5. Если цена Urals будет выше этих значений, то она будет приниматься для расчетов.

В апреле в России вступил в силу закон о новой методике определения цены нефти Urals при расчете налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). Согласно закону, при расчете пошлин ограничивается скидка на Urals. Если в апреле дисконт Urals составит более $34 от средней цены Brent, то НДПИ и НДД рассчитываются исходя из стоимости Urals с дисконтом $34 от Brent, в мае дисконт составит $31 от Brent, в июне — $28.

Подробнее о новой схеме расчета экспортных пошлин — в материале «Ъ» «Бюджет прощается с Urals».

Лусине Баласян