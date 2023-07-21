Премьер Украины сообщил о превышении военных расходов над собранными налогами на 72 млрд гривен

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что за первое полугодие 2023 года украинское правительство направило на оборонные нужды 672 млрд гривен. При этом общая сумма налогов, собранных властями Украины за этот период, составила 600 млрд гривен, сообщил премьер в своем Telegram-канале.

«672 млрд грн правительство выделило на оборонные нужды за первые полгода 2023-го. За это же время абсолютно все налоги граждан и бизнеса составили 600 млрд грн. То есть каждая гривна и каждая копейка, которую граждане Украины платят в бюджет, мы сразу направляем на зарплаты военных, технику, оружие, дроны, боеприпасы и другое обеспечение нашей армии»,— написал господин Шмыгаль.

Премьер обратился к руководителям местной и центральной власти Украины с просьбой отложить все расходы, которые «не ко времени». Он напомнил, что власти неоднократно говорили о необходимости привлечения внебюджетного партнерского финансирования. «Сегодня весь цивилизованный мир нас поддерживает, это дает нам возможность реализовывать реформы и проекты без бюджетного финансирования»,— написал господин Шмыгаль.

С начала военного конфликта бюджет Украины получил от союзников более $45 млрд. Об этом в апреле заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский решил увеличить расходы бюджета страны на оборону на $14,5 млрд. 16 июля господин Шмыгаль сообщил о получении Украиной за полгода $23 млрд на покрытие дефицита бюджета.

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Эрдни Кагалтынов