В свердловском селе Шайдуриха пожар уничтожил 41 дом

В результате пожара в селе Шайдуриха (Свердловская область) сгорел 41 дом. Об этом заявил глава Невьянский городской округ Александр Берчук. Из них 13 домов — те, в которых постоянно проживали люди. Жилья лишились 35 человек, в том числе трое детей. Остальная сгоревшая недвижимость — дачи либо земельные участки, на которых находились какие-то строения.

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«Сейчас мы совместно с министерством общественной безопасности формируем списки жилых помещений, которые на сегодняшний пострадали. Мы будем понимать точное количество пострадавших домов, пострадавших жителей, их возрастной состав и подготовим все необходимые документы»,— отметил господин Берчук.

Он также рассказал о создании комиссии, которая оценит ущерб от пожара и сформирует документы на материальную помощь от администрации.

Напомним, пожар в селе Шайдуриха начался вечером 12 июля. Быстрому распространению огня способствовала сухая погода и порывы ветра до 27 м/с. Из населенного пункта временно эвакуировали 290 человек, из них 36 — дети. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что сгоревшие дома жителей Шайдурихи восстановят.

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