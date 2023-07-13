В Свердловском селе Шайдуриха пожарные ликвидировали открытое горение

В селе Шайдуриха (Невьянский городской округ) Свердловской области пожарные ликвидировали открытое горение. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального МЧС.

По данным министерства, сейчас на месте пожара ведется проливка и разборка сгоревших конструкций. В тушении пожара были задействованы 250 человек и 68 единиц техники, с воздуха пламя тушили вертолеты МИ-8 МЧС России и Минобороны и самолет-амфибия БЕ-200 ЧС МЧС.

Напомним, пожар в селе Шайдуриха начался вечером 12 июля. Сегодня МЧС сообщило, что пожар в селе был локализован на площади 4,1 тыс. кв. м. В пожаре погибла 71-летняя женщина. Глава Невьянского городского округа Александр Берчук рассказал, что сгорел 41 дом. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что сгоревшие дома жителей Шайдурихи восстановят.

Полина Хабарова

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