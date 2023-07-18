Союзники Киева вернулись на землю

Очередное заседание контактной группы по обороне Украины состоялось спустя неделю после нашумевшего саммита НАТО в Вильнюсе. Онлайн-встреча представителей полусотни стран в формате «Рамштайн» ознаменовала возвращение взаимодействия Киева и союзников в привычное русло. Политические вопросы оказались в стороне, а внимание сосредоточилось на поставках новых вооружений для поддержки украинского контрнаступления. При этом речь преимущественно шла не о каких-то прорывных системах, а о ПВО и боеприпасах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны США Ллойд Остин (в центре), начальник объединенного Комитета начальников штабов Марк Милли (справа) и помощник министра обороны по вопросам международной безопасности Селесте Валландер во время встречи контактной группы по Украине

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP Министр обороны США Ллойд Остин (в центре), начальник объединенного Комитета начальников штабов Марк Милли (справа) и помощник министра обороны по вопросам международной безопасности Селесте Валландер во время встречи контактной группы по Украине

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

Первые полтора месяца украинского контрнаступления показали, что ожидания союзников от действий ВСУ серьезно расходятся с реальностью. Медленное продвижение признают и на Западе, и в Киеве. В Москве так и вовсе говорят о неудачах украинской армии. Неудивительно, что участники 14-й встречи в формате «Рамштайн» сосредоточились на главном для себя вопросе: как переломить ситуацию в пользу Украины?

О шумных спорах недельной давности на саммите НАТО, например о месте Киева в альянсе и архитектуре европейской безопасности, на заседании во вторник ничего не напоминало.

Политические разногласия партнеры на время отложили в сторону, вернувшись в режим решения практических, сугубо военных вопросов.

Глава Пентагона Ллойд Остин, в 14-й раз председательствовавший в контактной группе, подчеркнул, что главная цель союзников — поддерживать на должном уровне краткосрочную помощь Украине и спланировать долгосрочную.

Впрочем, краткосрочная, учитывая обстоятельства, занимала партнеров больше. Судя по заявлениям украинских военачальников, при контрнаступлении у них ощущается нехватка систем ПВО, артиллерийских снарядов и боевой авиации. С отправкой Киеву западных истребителей, кажется, решили вопрос еще в мае, когда президент Украины Владимир Зеленский совершил турне по европейским столицам и убедил союзников передать ВСУ F-16. Однако с тех пор, несмотря на ряд заявлений западных чиновников о начале обучения пилотов, дело далеко не продвинулось. По сообщениям СМИ, Вашингтон до сих пор не дал добро на старт тренировок и намерен это сделать лишь в течение предстоящих недель.

В день заседания «Рамштайна-14» в газете The Washington Post вышла статья о том, что передача ВСУ западной авиации не принесет большой пользы в ходе нынешнего контрнаступления из-за мощной российской системы ПВО. В этом издание заверили источники в Белом доме. Правда, украинские власти с этим не согласны и считают, что западные партнеры никогда бы не начали подобную наступательную операцию без поддержки авиации. Те в ответ советуют оперативнее преодолевать минные поля и в процессе приближения к основным оборонным позициям РФ экономнее расходовать артиллерийские боеприпасы, потому что они «еще пригодятся в будущем».

Впрочем, признавая сложности в контрнаступлении, союзники Киева считают важным поддержать мотивацию и боевой дух украинской армии, а потому увеличить поставки вооружений, даже несмотря на собственные истощенные запасы, в первую очередь артиллерийских снарядов. Кстати, именно нехваткой обычных боеприпасов США объяснили поставку партии кассетных бомб, вызвавшую острую реакцию даже со стороны союзников Вашингтона.

«Спустя более чем год после начала войны весь мир видит, что Россия не способна достичь целей. Украинское контрнаступление — ключевой момент в этой трагической войне. ВСУ взяли инициативу в восстановлении контроля над суверенной территорией Украины… Мы поставили Украине ключевые системы вооружений, боеприпасы и не собираемся останавливаться. Пусть никто не заблуждается, мы продолжим наши усилия, чтобы дать Украине то, в чем она нуждается»,— заявил Ллойд Остин 18 июля.

В итоге все свелось к обсуждению восполнения потерь Украины в бронетехнике, передачи дополнительных систем ПВО и насыщения ВСУ боеприпасами. О самолетах (в которых, по заявлениям Украины, она остро нуждается) речи не шло.

При этом нельзя сказать, что союзники экономят на помощи Украине. Пока контактная группа заседала, источники агентства Reuters сообщили, что в ближайшие дни США объявят о новом пакете вооружений для Киева на сумму $1,3 млрд. В него войдут средства ПВО, беспилотники и средства противодействия им, радары, сенсоры и артиллерийские снаряды. Примечательно, что американские склады из-за этого не пострадают — вооружения Белый дом заказал непосредственно у производителей специально для Украины.

На пресс-конференции по итогам «Рамштайна-14» Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли заверили, что союзники остаются едины в своем стремлении помочь Украине, а их главная цель — поддержать контрнаступление. И хотя оба военачальника признали медленный прогресс ВСУ на поле боя, они посоветовали всем не забывать, что речь идет «не о войне на бумаге, а о реальной войне», которая будет «долгой, тяжелой и кровопролитной».

При этом, по словам генерала Милли, нынешнее положение дел на фронте связано не с отсутствием у Украины боевой авиации, а с многочисленными минными полями.

И эту проблему решить предоставлением F-16 не получится. Кроме того, на то, чтобы достичь паритета с Россией в количестве истребителей, придется потратить миллиарды долларов и годы тренировок украинских пилотов. Марк Милли отметил, что контролировать небо можно и с земли при помощи более дешевых и не требующих долговременной подготовки систем ПВО, поставкой которых союзники сейчас и заняты. Критику же со стороны Киева в адрес партнеров Ллойд Остин, в свою очередь, объяснил тем, что Украина «находится в разгаре битвы», поэтому и хочет получить все, что может ей помочь. И союзники, по его словам, готовы предоставить Киеву все, что «действительно необходимо».

В Москве на все сообщения о помощи Запада Украине отвечают традиционно заверениями, что это никак не сможет изменить целей России. Впрочем, такая оценка касается большинства событий, связанных с конфликтом. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя взрыв на Крымском мосту, заявил, что ответом на этот инцидент станет «достижение всех целей специальной военной операции, которая будет продолжаться».

Алексей Забродин