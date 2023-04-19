За фекальный прорыв заплатят с большим дисконтом

В Волгограде подошел к концу концессионный проект по управлению системами водо- и теплоснабжения. Власти региона объявили, что бывший инвестор «вышел из проекта», которым теперь займутся компании, подконтрольные администрации. По сведениям «Ъ», гос­компаниям пришлось вложить в выкуп облигаций концессионных проектов ЗАО «Лидер» несколько миллиардов рублей, хотя и существенно ниже номинала — концессионер таким образом вышел из проекта, «зафиксировав убытки». Власти объясняют свои действия социальной ответственностью; эксперты констатируют крах концессионного проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волгоградские коммуникации отдали в концессию почти 8 лет назад

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Волгоградские коммуникации отдали в концессию почти 8 лет назад

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Администрация Волгоградской области сообщила, что вместе с ЗАО «Лидер» «принято решение о выходе» этой компании из проекта по управлению коммунальными системами Волгограда «с передачей всех функций на региональный и муниципальный уровень».

«В столь непростой период, в том числе нестабильности на финансовых рынках и рынках сырьевых ресурсов, возложить ответственность за работу систем ЖКХ с таким большим объемом проблем исключительно на коммерческие структуры нельзя и неправильно»,— отметил губернатор Андрей Бочаров в ходе встречи с гендиректором компании Анатолием Гавриленко.

Господин Гавриленко напомнил, что проекты в Волгограде были для «Лидера» стартом в сфере ЖКХ, и признал, что финансовая структура не смогла привлечь в достаточном объеме инвестиции, «и последняя авария — тому подтверждение».

Господин Гавриленко мог иметь в виду прорыв канализации в пойме реки Царицы, в октябре прошлого года оставивший без воды на несколько дней два района Волгограда и попавший во все сводки даже международных новостей. Тогда выяснилось, что у компании-концессионера и муниципалитета разные сведения по коммунальному имуществу, а один из самых изношенных коллекторов в центре города никто и не планировал модернизировать. По итогам «сталинградского прорыва» были предприняты меры прокурорского реагирования, возбуждены уголовные дела.

Позже инициативная группа волгоградцев подала коллективный иск против концессионера, каждый истец требует от «Концессий» по 10 тысяч руб. Представитель группы Виктор Мирошкин уточнил «Ъ», что смена управленцев не повлияет на решимость добиваться правды в суде. Как отмечает господин Мирошкин, они рассчитывают, что «готовы участвовать около тысячи человек», хотя пока в наличии лишь несколько десятков подписей.

Мэрия Волгограда сдала в концессию имущество МУП «Горводоканал г. Волгограда» в июне 2015 года на 30летний срок и предусматривала инвестиции в модернизацию в размере почти 59 млрд руб. Конкурс проходил с публичными разбирательствами, однако в итоге ФАС отклонила ключевые жалобы и признала победу ООО «Концессии водоснабжения» (КВС). Тогдашний вице-мэр и председатель конкурсной комиссии Сергей Сивоконь позднее работал гендиректором КВС и ушел в отставку после упомянутого прорыва.

В августе 2016го в концессию отдали и теплосети, принадлежащие МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» — в этот раз конкурентов у ООО «Концессии теплоснабжения» (КТС) уже не было.

По данным Kartoteka.ru, в 2021 году КВС при выручке в 3,61 млрд руб. получило убыток в 2,7 млрд, а КТС при выручке 7,31 млрд — убыток 2,2 млрд.

Впрочем, в предыдущие годы обе компании показывали прибыль, в среднем около 50 млн руб. ежегодно КВС и около 100 млн КТС.

Единственный акционер КВС и КТС — это ООО «Объединенный коммунальные концессии», созданное только в середине 2017 года как раз как управляющая компания. ОКК на 99% принадлежит АО «ИК «Лидер», бенефициаром которого является спецдепозитарий «Инфинитум» Павла Прасса.

Стороны не раскрывают, как именно контроль от структур «ИК «Лидер» перейдет к властям региона, однако волгоградские СМИ сообщили, что управление распределят между АО «Корпорация развития» и АО «Волгоградоблэлектро», 100% обеих компаний принадлежит областному комитету гос­имущества.

Высокопоставленный источник в администрации Волгоградской области подтвердил, что именно эти компании разделят управление КВС и КТС, пояснив, что для этого они выкупили облигации концессионеров с «почти 50%-м дисконтом, заплатив „8 млрд при стоимости примерно в 16“. Для этого, по словам информированного собеседника, привлечены „дешевые кредиты с госбанками и ­партнерами“.

В публичных закупочных процедурах ВОЭ и „Корпорация развития“ сведения о свежих тендерах на открытие крупных кредитных линий отсутствуют, а вот обе концессионные компании самостоятельно выкупили проспекты своих облигаций в конце марта — КВС на 4,89 млрд руб., а КТС на 2,9 млрд.

Знакомый с ситуацией источник пояснил, что „Лидер“ в это наигрался, это был хороший шанс выйти, зафиксировав убытки».

«У них не было практики и оценки реальных рисков с точки зрения административного давления, тарифной политики,— отмечает профессор факультета городского управления и регионального развития Высшей школы урбанистики имени НИУ ВШЭ Сергей Сиваев. — „Лидер“ пришел с правильной стратегией инфраструктурных облигаций, то есть с понятными деньгами, но с непонятными компетенциями в области эксплуатации и без опыта».

Эксперт также считает заявленный 30летний инвестиционный проект «фантастическим изначально», поясняя, что адекватные концессии — это когда инвестор 5 лет активно вкладывается, а потом за 10летний период получает прибыль. Причем остается риск вмешательства тарифных регуляторов на любом сроке — их решения по закону в приоритете над параметрами соглашений, что ставит возврат инвестиций под вопрос.

«Очень поучительная история, что нельзя рассчитывать вернуть вложения за счет роста тарифов. Ну а срок в 30 лет — это вообще не договор, это просто декларация о намерениях»,— пояснил Сергей Сиваев.

Ярослав Малых