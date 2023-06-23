В Волгограде экс-директору «Концессий водоснабжения» предъявили обвинения из-за аварии на коллекторе

Бывшего директора волгоградского ООО «Концессии водоснабжения» обвинили в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Как сообщила пресс-служба регионального СУ СКР, экс-руководитель списал со счетов организации порядка 100 млн руб. для использования в целях, не связанных с ремонтом канализационного дюкера.

Напорный участок трубопровода был введен в эксплуатацию еще в 1971 году и находился в неудовлетворительном состоянии. Из-за отсутствия ремонта в октябре 2022 года произошла коммунальная авария, в результате которой более 18 тыс. домов остались без водоснабжения.

Следователи сообщают, что обвиняемый занял должность директора «Концессий водоснабжения» в апреле 2022 года. По данным Kartoteka.ru, 29 апреля минувшего года руководителем организации стал Сергей Сивоконь, он покинул пост менее чем через месяц после аварии. В СКР утверждают, что экс-менеджер знал о неудовлетворительном состоянии канализационного дюкера, который фактически эксплуатируется более установленного 25-летнего срока, однако он не принял никаких мер по его ремонту или замене.

Авария в пойме реки Царицы в Ворошиловском районе, которую губернатор Андрей Бочаров назвал самой масштабной за 10 лет, произошла 27 октября 2022 года. 31 октября СКР по фактам возбудил сразу два уголовных дела.

Никита Маркелов, Саратов