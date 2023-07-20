Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

США ввели санкции против Тинькофф-банка

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) сообщило о внесении в санкционный список 95 юридических лиц. Среди них — Тинькофф-банк, банк Солидарность, Локо-банк, банк Юнистрим (оператор одноименной платежной системы), Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ).

С внесенными в санкционный список организациями гражданам и юридическим лицам США запрещено вести бизнес. Согласно лицензии OFAC, операции с подпавшими под санкции банками разрешены до 18 октября. Также санкции предполагают блокировку активов компаний и физлиц.

Также в SDN-List внесены:

  • Уральская горно-металлургическая компания и УГМК-ОЦМ;
  • Центральный научно-исследовательский институт Воздушно-космических сил России;
  • Институт ядерной физики имени Г.И.Будкера СО РАН;
  • Институт космических исследований РАН;
  • машиностроительный завод «Арсенал»
  • буровая компания «Евразия»
  • «НИПИгазпереработка»;
  • «Газпром автоматизация»;
  • «Нефтегазавтоматика»

Стоимость депозитарных расписок владельца Тинькофф-банка TCS Group в ходе торгов на Мосбирже снижалась на 3,15%, до 3,355 тыс. руб. за бумагу (по данным на 17:14 мск). К 17:30 мск расписки компании замедлили снижение и торговались на уровне 3,384 тыс. руб. за бумагу (-2,3%).

Тем же решением OFAC внесло в санкционный список 16 граждан России. Среди них — советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин, замглавы ФСБ России Сергей Королев, первый замглавы Минэка РФ Илья Торосов, замглавы ведомства Алексей Херсонцев.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...