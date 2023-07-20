США ввели санкции против Тинькофф-банка

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) сообщило о внесении в санкционный список 95 юридических лиц. Среди них — Тинькофф-банк, банк Солидарность, Локо-банк, банк Юнистрим (оператор одноименной платежной системы), Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ).

С внесенными в санкционный список организациями гражданам и юридическим лицам США запрещено вести бизнес. Согласно лицензии OFAC, операции с подпавшими под санкции банками разрешены до 18 октября. Также санкции предполагают блокировку активов компаний и физлиц.

Также в SDN-List внесены:

Уральская горно-металлургическая компания и УГМК-ОЦМ;

Центральный научно-исследовательский институт Воздушно-космических сил России;

Институт ядерной физики имени Г.И.Будкера СО РАН;

Институт космических исследований РАН;

машиностроительный завод «Арсенал»

буровая компания «Евразия»

«НИПИгазпереработка»;

«Газпром автоматизация»;

«Нефтегазавтоматика»

Стоимость депозитарных расписок владельца Тинькофф-банка TCS Group в ходе торгов на Мосбирже снижалась на 3,15%, до 3,355 тыс. руб. за бумагу (по данным на 17:14 мск). К 17:30 мск расписки компании замедлили снижение и торговались на уровне 3,384 тыс. руб. за бумагу (-2,3%).

Тем же решением OFAC внесло в санкционный список 16 граждан России. Среди них — советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин, замглавы ФСБ России Сергей Королев, первый замглавы Минэка РФ Илья Торосов, замглавы ведомства Алексей Херсонцев.

Лусине Баласян