Канада ввела санкции против крупнейших сотовых операторов России и системы «Мир»

Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что правительство вводит санкции против еще 39 физлиц и 25 юрлиц РФ. Среди них — МТС, «Мегафон», Tele 2, Тинькофф-банк, Yandex Pay, «Билайн», платежная система «Мир», рэпер Тимати, певец Шаман, актер Иван Охлобыстин.

В заявлении на сайте правительства также говорится о наложении санкций на физлица и юрлица, связанных с ЧВК «Вагнер». В частности введены санкции против Ивана Маслова, который, по данным ведомства, причастен к убийствам мирных жителей в Мали в марте 2022 года.

Санкции также наложены на артистов и культурных деятелей, «поддерживающих усилия Кремля по русификации украинской культуры». Среди них — певец Филипп Киркоров, актер Дмитрий Харатьян, продюсер Иосиф Пригожин, певица Валерия, режиссер Никита Михалков, а также глава Минкульта Ольга Любимова.

10 июня в санкционные списки Канады попал бывший президент Украины Виктор Янукович, блогер Юрий Подоляка, а также чиновники с присоединенных к России украинских территорий. 3 февраля в списки попали 38 физлиц и 16 организаций, среди них — сотрудники СМИ, актеры и певцы, сотрудники ВШЭ, фонды и интернет-ресурсы.

Полина Мотызлевская