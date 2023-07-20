Гости не скупятся на чаевые

Россияне стали более щедрыми на чаевые. С февраля средняя сумма на чай увеличилась в гостиницах, на заправках, в такси и ресторанах. При этом чаще всего за хорошее обслуживание сверх счета по-прежнему доплачивают в кафе. Таковы данные сервиса Superjob, аналитики опросили 3 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В кафе и ресторанах чаевые оставляют 73% россиян: каждый третий (31%) делает это всегда, а 42% — лишь в случаях, когда обслуживание было отличным.

Каждый второй доплачивает за сервис таксистам. Тем не менее самые щедрые чаевые по-прежнему в гостиничной сфере: благодарные гости оставляют там в среднем по 450 руб. Еще несколько лет назад эта сумма была выше, говорит владелец бутик-отеля «Чемодановъ» Алексей Петропольский:

«Традиционно культура чаевых именно в гостиничном бизнесе развивалась с портье. Когда оплачивают отель, в лучшем случае дополнительное вознаграждение оставляют, когда есть вариант получить номер с лучшим видом или более высокой категории. Но такое происходит довольно редко. Чаще всего чаевые оставляют за то, что сотрудники отеля помогли донести багаж. В среднем — от 500 руб. до 1 тыс. руб. Гостиничный бизнес в Москве и Санкт-Петербурге последние три года не сильно рентабельный, а турпоток снизился и до сих пор не восстановился. Поэтому говорить, что доля чаевых занимает какую-то часть выручки, нельзя.

Средний номер в Москве сейчас стоит от 5 тыс. руб. Основными постояльцами раньше были иностранцы, и они всегда платили чаевые. И надо сказать, что тогда цены начинались от 10 тыс. руб. за ночь, и гостиницы были битком. Сейчас же отели стоят полупустые, а стоимость номера стала в два раза ниже, чем до пандемии.

Если сравнивать человека, пришедшего с улицы, конечно, он гораздо более щедрый. Как правило, это гость, которому внезапно после какого-то мероприятия понадобился отель, и такие номера продаются дороже, чем через агрегаторы. Как правило, как раз такие клиенты оставляют щедрые чаевые. Но это два-три постояльца из 100».

В ресторанах сверх счета платят в среднем 280 руб., в салонах красоты — 215 руб. Среднестатистический пассажир такси готов поблагодарить водителя суммой в 130 руб. Курьерам достается 120 руб. сверх оплаты, а сотрудникам автомоек и заправок — 100 руб.

До появления приложений для отправки чаевых через QR-код гости ресторанов охотнее оставляли официантам вознаграждения, вспоминает основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов:

«Когда все стали использовать банковские карты, чаевые снизились. Наличных нет, а переводить официанту по номеру телефона долго и неудобно. Потом появились всякие сервисы, где дополнительное вознаграждение можно перевести по QR-коду, но это тоже повлияло достаточно серьезно.

Поведенческая схема нашего потребителя заключается в том, что в момент оплаты счета ему проще заплатить чаевые, потому что официант смотрит ему в глаза, клиенту неудобно не оставить вознаграждение. А когда надо куда-то перевести через приложение, гость может просто забыть об этом. Поэтому за последние годы чаевые снизились примерно на 25%.

При этом культура оставлять чаевые все-таки развивается. Возникает больше понимания, почему надо оставлять на чай. Внимание, улыбку, отношение, заботу нельзя засунуть в должностные обязанности. Это драйвер развития сервиса.

При этом не стоит искать прямой связи с экономической ситуацией в стране. Когда у человека нет денег, он просто не идет в ресторан. Если он приходит, он уже рассчитывает на то, что он поест, и сколько на это потратит.

Чаевые распределяются обычно по трем схемам. Первая — когда все складываются в общий котел, а потом делится на всех, в том числе поваров, барменов, уборщиц. Вторая схема — когда люди работают бригадами по три-четыре официанта, и чаевые собирают непосредственно для этой группы. И третий вариант — когда официант работает сам на себя. Я все-таки придерживаюсь третьей схемы, когда сколько заработал, столько получил».

По данным Superjob, по итогам 2022-го средняя сумма чаевых в такси упала на 10% по сравнению с 2021 годом. Доля пассажиров, готовых оставить вознаграждение водителю, постепенно растет, отмечает владелец московского таксопарка Сергей Трифонов:

«Многие клиенты оставляют чаевые. Пять лет назад было меньше. Сумма может в динамике уменьшаться в связи с экономической обстановкой в стране, но количество становится больше. 5-10% оставляют от поездки в любом тарифе. Суммы варьируются от 20 руб. до 300-400 руб. У меня некоторые водители не любят работать по безналу, ведь когда поездка оплачивается наличными, им достается больше денег, пассажиры оставляют на чай, не берут мелочь».

По данным Superjob, курьеров благодарят деньгами 43% клиентов. Большинство делают это лишь в случае оперативной доставки. 42% респондентов дают чаевые парикмахерам и мастерам салонов красоты: 16% — всегда, а 26% — в зависимости от результата. Реже сверх счета платят на автозаправках и мойках — таких 29%.

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Елизавета Скобцова