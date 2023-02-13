Официантам заглянули в карман

Полтора миллиона трансакций в виде чаевых в месяц. Такие переводы официантам, как выяснил “Ъ FM”, отправляют клиенты заведений через приложение «Нет монет». Одноименный сервис, который принадлежит теперь Альфа-банку, составил первый в России ресторанный гид, подсчитав сумму вознаграждений персонала. В список лучших попали те заведения, где оставляют самые большие чаевые. Сколько зарабатывают официанты? И с кем делятся? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Eggsellent, «СУП-кафе», «The бык» на Страстном бульваре, Sempre и «Кофемания» на Покровке — это топ-пять московских заведений, где оставляют самые щедрые электронные чаевые и отзывы. По этим показателям они и вошли в так называемый народный ресторанный рейтинг от Альфа-банка. В среднем на чай в столичных заведениях оставляют 400 руб. по безналу, а в Санкт-Петербурге — на 100 руб. меньше. При этом официант вполне может заработать и 300 тыс. в месяц, 80% из которых — его вознаграждение, утверждает основатель сервиса безналичных чаевых «Нет монет» Георгий Высоцкий:

«Чаевые — это качество сервиса, выраженное в деньгах. К нам подключено больше 10 тыс. торговых точек, ресторанов. Я говорю только про активные заведения, о которых мы получаем информацию по электронным чаевым.

Согласно проведенным подсчетам на основе всех данных 2022 года, было проведено больше 10 млн трансакций в Москве и Санкт-Петербурге за это время. Через нас ежемесячно оставляют больше 1,5 млн переводов на чаевые. Комиссию с официантов мы не берем, процент платят гости. При этом они, конечно, могут отказаться, получается такая краудфандинговая модель. Все зависит от суммы, но обычно — от 5% до 7%».

Сервисы безналичных чаевых зарабатывают на комиссии за сам перевод и вывод денег. Берут 5-7% от суммы трансакции. Это и останавливало большинство официантов перейти на электронные чаевые. Но потом стартапы купили крупные банки, и комиссию теперь чаще платят сами клиенты.

Деньги официантов проходят через платформы «Нет монет» Альфа- банка, ВТБ и «СберЧаевые», CloudTips Тинькофф-банка, а также через «Яндекс Чаевые». И у каждого есть лимиты. На одном из сервисов, к примеру, на чай можно оставить официанту не больше 60 тыс. руб. одним чеком. Чтобы отсечь мошенников, сначала регистрируется ресторан и только потом его сотрудники, говорит совладелец 35 ресторанов в России Александр Сысоев:

«Я знаю официантов, которые могут на чаевых легко делать 400 тыс. руб. в месяц. В некоторых ресторанах у официантов собственный чай, а у сотрудников бара общий котел. На чай оставляют действительно хорошо. Средняя сумма составляет 5-7%, если говорить про все чаевые во всем заведении. Очень часто решает и сама команда. Знаю случаи, когда официанты собирались и просили сделать единый котел».

Большинство опрошенных “Ъ FM” рестораторов говорят, что чаевые — это исключительно доход персонала. Если взять топ-10 самых дорогих заведений Москвы, средний чек там начинается от 5-6 тыс. руб. на человека без алкоголя. И наверняка на чаевых гости не экономят.

А вот банкеты рассчитываются по-другому, добавляет ресторатор Сергей Миронов:

«Банкеты — это, наверное, единственное мероприятие, которое делится на всех. Тут вопрос не в обслуживании, а в подготовке мероприятия. Самая классическая модель — все, что заработал официант, его. Бывает, человек пришел, поел на 1 тыс. руб. и оставляет 5 тыс. руб. официанту, потому что просто решил его порадовать. Иногда чаевые — это очень большие деньги. В нашем ресторане официантка порекомендовала гостю краба. Он заказал огромного за 20 тыс. руб., и когда ему принесли этого краба, он сказал, что хочет подарить его сотруднице. Официантка поделилась с коллегами, все посмеялись. Обратно же в аквариум не выпустишь».

Сейчас только на сайте HeadHunter висит 1,5 тыс. вакансий официантов в Москве. Предлагают от 80 тыс. руб. до почти 300 тыс. в месяц. И это якобы без чаевых. Если почитать форумы, то персонал столичных ресторанов зарабатывает не только на машины, но и на квартиры. И явно не на электронных переводах.

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