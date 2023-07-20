Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Управление по осуществлению финансовых санкций Минфина Великобритании (OFSI) сняло санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова, следует из документов (.pdf). Санкции были введены в марте 2022 года. Сам бизнесмен просил снять с него ограничения. С просьбой снять санкции с господина Тинькова к британским властям обращался миллиардер, основатель Virgin Group Ричард Брэнсон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Тиньков в 2019 году

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Олег Тиньков в 2019 году

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Согласно документу британского правительства, с 20 июля с Олега Тинькова снята заморозка активов и запрет на оказание трастовых услуг. Великобритания обосновывала решение ввести санкции против Олега Тинькова тем, что он был акционером Тинькофф-банка — организации, работающей в «отрасли, имеющей стратегическое значение» для российского правительства, и в этом статусе «участвовал в получении выгоды или поддержке правительства России».

1 марта 2022 года Олег Тиньков, обращаясь к британским властям, заявил, что согласен с решением вводить санкции против тех, кто поддерживает проведение российской специальной военной операции на Украине, однако сам он к их числу не относится. В октябре он сообщил об отказе от российского гражданства, поскольку не хочет «ассоциироваться с происходящим».

17 июля 2023 года Ричард Брэнсон заявил, что, хотя Олег Тиньков «и был богатым российским бизнесменом, он никогда не был олигархом». Введение санкций в отношении господина Тинькова он назвал необоснованным. Соответствующее обращение британский миллиардер направил в МИД Великобритании. Также снять санкции с Олега Тинькова просили бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (объявлен иностранным агентом), соратники Алексея Навального, основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер.

В апреле 2020 года Олег Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка. Права владения TCS Group (владеет Тинькофф-банком и компанией «Тинькофф Страхование») передал семейному трасту. В апреле 2022-го компания «Интеррос» (Interros Capital Ltd), которая принадлежит бизнесмену Владимиру Потанину, купила у семьи господина Тинькова 35% в TCS Group.

Лусине Баласян