Тиньков попросил Лондон снять с него санкции

Основатель Тинькофф-банка бизнесмен Олег Тиньков на этой неделе официально обратился в Министерство иностранных дел Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Тиньков

Фото: @olegtinkov Олег Тиньков

Фото: @olegtinkov

В своем заявлении он отметил, что согласен с решением Лондона ввести санкции против тех, кто поддерживает российское руководство или способствует военному конфликту.

«Грустно, что они ошибочно подумали, что я один из тех людей. Снятие санкций с меня было бы справедливым и сигнализировало, что западные санкции направлены не на всех россиян»,— заявляет господин Тиньков (цитата по Bloomberg).

Снять санкции с основателя Тинькофф-банка, как стало известно Bloomberg, просят живущий за границей бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан иноагентом), а также председатель Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом; признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена; ликвидирован) Леонид Волков (внесен в реестр иноагентов и перечень экстремистов; покинул Россию). Господин Волков полагает, что западные чиновники должны изложить четкие критерии того, как люди могут быть исключены из списка, в том числе путем осуждения военного конфликта и возмещения ущерба Украине.

Представитель Еврокомиссии заявил, что ЕС считает прекращение военного конфликта и безоговорочный вывод российских войск одними из основных предварительных условий смягчения санкций.

В апреле 2022 года компания «Интеррос», которая принадлежит совладельцу «Норникеля» Владимиру Потанину, купила у семьи Олега Тинькова 35% TCS Group, которой принадлежат Тинькофф-банк и «Тинькофф Страхование».

25 февраля Тинькофф-банк попал под санкции Евросоюза.

За развитием ситуации на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова