Британский миллиардер Ричард Брэнсон призвал Лондон снять санкции с Олега Тинькова

Британский миллиардер, основатель Virgin Group Ричард Брэнсон призвал власти Великобритании снять санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова, сообщает газета The Times. По информации издания, господин Брэнсон направил соответствующее обращение в МИД Великобритании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ричард Брэнсон

Фото: Joe Skipper/File Photo, Reuters Ричард Брэнсон

Фото: Joe Skipper/File Photo, Reuters

«Хотя Олег Тиньков и был богатым российским бизнесменом, он никогда не был олигархом. Я всегда знал его как динамичного предпринимателя, который сделал себя сам»,— отметил Ричард Брэнсон, добавив, что считает введение санкций в отношении господина Тинькова «необоснованным». Также британский миллиардер подчеркнул, что «всегда поддерживал Олега Тинькова и симпатизировал ему».

В министерстве иностранных дел Соединенного Королевства обращение бизнесмена не прокомментировали.

1 марта сообщалось, что с просьбой снять с себя санкции к британским властям обратился сам Олег Тиньков. В своем заявлении он отметил, что согласен с решением Лондона ввести санкции против тех, кто поддерживает российское руководство или способствует военному конфликту на Украине. Он также отказался от гражданства России.

По данным Bloomberg, также о снятии с господина Тинькова санкций просят живущий за границей бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан иноагентом), а также председатель Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом; признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена; ликвидирован) Леонид Волков (внесен в реестр иноагентов и перечень экстремистов; покинул Россию).

Великобритания ввела санкции в отношении Олега Тинькова в марте 2022 года. Лондон обосновал это тем, что он был акционером Тинькофф Банка — организации, работающей в «отрасли, имеющей стратегическое значение» для российского правительства, и в этом статусе «участвовал в получении выгоды или поддержке правительства России».

Александр Кислов