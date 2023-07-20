Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Wylsacom прокомментировал сообщения о возможной проверке по делу о неуплате налогов

Техноблогер Wylsacom (Валентин Петухов) ответил на публикацию Telegram-канала Mash о подозрениях в неуплате налогов. Он не подтвердил информацию и заявил, что запросов от налоговой пока не поступало.

Фото: vk.com / wylsa

Фото: vk.com / wylsa

По данным источника Mash, налоговая в ближайшее время начнет проверку финансовой документации блогера и в случае обнаружения нарушений обратится в МВД для возбуждения уголовного дела.

«Запросы от налоговой на предоставление документов приходят регулярно, мы на них оперативно отвечаем. В данный момент запросов нет, но если будут, так же оперативно ответим»,— прокомментировал блогер у себя в Telegram.

В этом году дела о неуплате налогов были возбуждены в отношении блогеров Елены Блиновской, Валерии Чекалиной (Лерчек) и Александры Митрошиной. Елену Блиновскую обвинили в неуплате налогов на сумму около 1 млрд руб., Лерчек — на 300 млн руб., Александру Митрошину — на 127 млн руб. Елена Блиновская находится под домашним арестом, Валерия Чекалина со своим мужем — под запретом определенных действий. Александра Митрошина заплатила штраф и уехала из России.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...