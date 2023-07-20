Wylsacom прокомментировал сообщения о возможной проверке по делу о неуплате налогов

Техноблогер Wylsacom (Валентин Петухов) ответил на публикацию Telegram-канала Mash о подозрениях в неуплате налогов. Он не подтвердил информацию и заявил, что запросов от налоговой пока не поступало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com / wylsa Фото: vk.com / wylsa

По данным источника Mash, налоговая в ближайшее время начнет проверку финансовой документации блогера и в случае обнаружения нарушений обратится в МВД для возбуждения уголовного дела.

«Запросы от налоговой на предоставление документов приходят регулярно, мы на них оперативно отвечаем. В данный момент запросов нет, но если будут, так же оперативно ответим»,— прокомментировал блогер у себя в Telegram.

В этом году дела о неуплате налогов были возбуждены в отношении блогеров Елены Блиновской, Валерии Чекалиной (Лерчек) и Александры Митрошиной. Елену Блиновскую обвинили в неуплате налогов на сумму около 1 млрд руб., Лерчек — на 300 млн руб., Александру Митрошину — на 127 млн руб. Елена Блиновская находится под домашним арестом, Валерия Чекалина со своим мужем — под запретом определенных действий. Александра Митрошина заплатила штраф и уехала из России.

Анастасия Ларина