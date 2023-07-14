Суд не перевел блогеров Чекалиных под домашний арест

Пресненский районный суд города Москвы отказал в удовлетворении ходатайства следствия о замене меры пресечения с запрета определенных действий на домашний арест в отношении Артема Чекалина, мужа блогера Лерчек (Валерия Чекалина), сообщили в суде. Рассмотрение такой меры в отношении Лерчек отложили до 21 июля. Супруги обвиняются в уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов на 300 млн руб., а также в легализации преступных доходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем и Валерия Чекалины

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Артем и Валерия Чекалины

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Уточняется, что заседание в отношении госпожи Чекалиной отложили, чтобы истребовать у следствия и исследовать запись интервью супругов.

Лерчек входила в пятерку самых популярных Instagram-блогеров (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Свое ИП Валерия Чекалина зарегистрировала в 2018 году. Основным видом деятельности заявлено представление в средствах массовой информации и различные виды торговли. Через соцсети блогеры предлагали свои онлайн-марафоны для быстрого похудения, а также парфюмерию.

Ранее сегодня, 14 июля, Следственный комитет России по Москве ходатайствовал об изменении меры пресечения Валерии и Артему Чекалиным. СКР заявил, что супруги опосредованно пользуются интернетом, а также общаются со свидетелями по уголовному делу.

Как полагают в СКР, с июля 2020 по июль 2022 года Лерчек применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год. Однако она обогатилась «в существенно большем размере» за счет реализации фитнес-марафонов и торговли косметикой за этот период, считают силовики. В марте в отношении супругов было возбуждено уголовное дело.

Весной СКР возбудил уголовные дела по факту неуплаты налогов в отношении еще двух крупных блогеров. Елену Блиновскую обвинили в неуплате налогов на сумму около 1 млрд руб., Александру Митрошину — на 127 млн руб.

Подробнее о деле Лерчек — в материале «Ъ» «Лерчек не оценила гуманность следствия».

Эрдни Кагалтынов