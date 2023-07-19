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Коммерсантъ FM
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Мосгорсуд оставил Блиновскую под домашним арестом

Мосгорсуд отклонил жалобу на продление до 26 июля срока домашнего ареста блогера Елены Блиновской. Ее арестовали в рамках уголовного дела о неуплате налогов на сумму 918 млн руб..

Елена Блиновская

Елена Блиновская

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Елена Блиновская

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Блиновской Е. О. на решение о продлении ей меры пресечения в виде домашнего ареста и постановил решение первой инстанции оставить без изменения»,— заявили ТАСС в суде.

Елену Блиновскую задержали в апреле при попытке пересечь границу РФ. В рамках ее дела были арестованы около 100 млн руб. в различной валюте и 21 объект недвижимости. В мае ее мужу Алексею предъявили обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств).

Подробности — в материале «Ъ FM» «Елену Блиновскую "отписали" от активов».

Лаура Кеффер

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