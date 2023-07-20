«Партнерам предложено не рисковать»

Президент России Владимир Путин в очередной раз обвинил Запад в провале черноморской инициативы. По его словам, одно из главных условий возвращения Москвы в соглашение — немедленное подключение Россельхозбанка к системе SWIFT. В свою очередь Минобороны предостерегло суда под любым флагом от попыток проследовать в украинские порты. США дали понять, что пока не готовы как-то реагировать на происходящие события. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что обстановка в Черном море существенно обостряется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

События по завершению, вернее, выходу России из зерновой сделки стали развиваться по определенному сценарию, который, наверное, нельзя считать положительным. Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно говорил, что намерен обсудить с Владимиром Путиным, как можно данную проблему решить. Однако никакой конкретики пока что не последовало. Официальной информации о разговоре двух президентов на сегодня нет.

В ночь на 17 июля произошла диверсия на Крымского мосту. Днем того же дня украинский президент Владимир Зеленский призвал партнеров — в первую очередь Турцию и ООН — возить продовольствие без участия России. В Анкаре сообщили, что соответствующую бумагу получили. Следующей ночью были нанесены удары по югу Украины, в том числе по Одессе. Согласно данным Киева, пострадала портовая инфраструктура, в том числе и зерновые терминалы.

И вот уже ближе к вечеру 19 июля Минобороны выступило с заявлением, что все суда, следующие через Черное море в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения, то есть считаться вовлеченными в конфликт вне зависимости от их национальной принадлежности.

Буквально через несколько часов ситуацию прокомментировал Владимир Путин. Общий смысл в том, что Россия готова вернуться в соглашение, но при условии выполнения всех без исключения своих требований. В том, что произошло, виноват, естественно, Запад, а Москва не может бесконечно заниматься благотворительностью.

Что касается глобального голода, в Российской Федерации прогнозируется рекордный урожай, так что мы сами в состоянии единолично спасти мир, если в этом возникнет необходимость.

Иными словами, Кремль готов возобновить переговоры, но, как видно, вести их намерен с позиции силы. И, судя по всему, не только по продовольственной тематике, а, скажем так, по широкому кругу вопросов. Происходящее очень похоже на блокаду Украины с моря.

Собственно, дальше должна последовать реакция остальных участников сделки, в первую очередь Турции. Владимир Зеленский, в частности, заявил, что в портовом терминале, по которому был нанесен российский удар, находилось 60 тыс. тонн зерна. И все это предназначалось Китаю. Смысл этих слов понятен: главный российский партнер высказывал озабоченность тем, что сделка остановлена, и призывал стороны договориться — и вот ему сигнал.

Как бы то ни было, уже сложно сказать, какое это по счету повышение ставок. Ситуация вновь обостряется. Непонятно, готов ли тот же Реджеп Тайип Эрдоган разговаривать вот в таком ключе. Кажется, нет. Что касается Запада, здесь еще больше сомнений, что он сильно испугается и немедленно бросится исполнять все российские требования.

Что же дальше? Прогнозы — дело неблагодарное, ибо ситуация находится в развитии. Но по факту бывшим и действующим партнерам предложено не рисковать и не пытаться спасать мир от голода без России. Впрочем, есть такой прием, когда одна из сторон повышает ставки, дабы контрагенты прочувствовали и проявили уважение, но впоследствии смягчается ради общего-то дела. Однако пока ЕС и Украина обсуждают альтернативные маршруты доставки продовольствия.

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