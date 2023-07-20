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Коммерсантъ FM
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«Партнерам предложено не рисковать»

Дмитрий Дризе — об обострении ситуации в Черном море

Президент России Владимир Путин в очередной раз обвинил Запад в провале черноморской инициативы. По его словам, одно из главных условий возвращения Москвы в соглашение — немедленное подключение Россельхозбанка к системе SWIFT. В свою очередь Минобороны предостерегло суда под любым флагом от попыток проследовать в украинские порты. США дали понять, что пока не готовы как-то реагировать на происходящие события. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что обстановка в Черном море существенно обостряется.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

События по завершению, вернее, выходу России из зерновой сделки стали развиваться по определенному сценарию, который, наверное, нельзя считать положительным. Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно говорил, что намерен обсудить с Владимиром Путиным, как можно данную проблему решить. Однако никакой конкретики пока что не последовало. Официальной информации о разговоре двух президентов на сегодня нет.

Как зерно попало в жернова

В ночь на 17 июля произошла диверсия на Крымского мосту. Днем того же дня украинский президент Владимир Зеленский призвал партнеров — в первую очередь Турцию и ООН — возить продовольствие без участия России. В Анкаре сообщили, что соответствующую бумагу получили. Следующей ночью были нанесены удары по югу Украины, в том числе по Одессе. Согласно данным Киева, пострадала портовая инфраструктура, в том числе и зерновые терминалы.

И вот уже ближе к вечеру 19 июля Минобороны выступило с заявлением, что все суда, следующие через Черное море в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения, то есть считаться вовлеченными в конфликт вне зависимости от их национальной принадлежности.

Буквально через несколько часов ситуацию прокомментировал Владимир Путин. Общий смысл в том, что Россия готова вернуться в соглашение, но при условии выполнения всех без исключения своих требований. В том, что произошло, виноват, естественно, Запад, а Москва не может бесконечно заниматься благотворительностью.

Что касается глобального голода, в Российской Федерации прогнозируется рекордный урожай, так что мы сами в состоянии единолично спасти мир, если в этом возникнет необходимость.

Иными словами, Кремль готов возобновить переговоры, но, как видно, вести их намерен с позиции силы. И, судя по всему, не только по продовольственной тематике, а, скажем так, по широкому кругу вопросов. Происходящее очень похоже на блокаду Украины с моря.

Собственно, дальше должна последовать реакция остальных участников сделки, в первую очередь Турции. Владимир Зеленский, в частности, заявил, что в портовом терминале, по которому был нанесен российский удар, находилось 60 тыс. тонн зерна. И все это предназначалось Китаю. Смысл этих слов понятен: главный российский партнер высказывал озабоченность тем, что сделка остановлена, и призывал стороны договориться — и вот ему сигнал.

Как Москва вышла из стамбульских соглашений

Как бы то ни было, уже сложно сказать, какое это по счету повышение ставок. Ситуация вновь обостряется. Непонятно, готов ли тот же Реджеп Тайип Эрдоган разговаривать вот в таком ключе. Кажется, нет. Что касается Запада, здесь еще больше сомнений, что он сильно испугается и немедленно бросится исполнять все российские требования.

Что же дальше? Прогнозы — дело неблагодарное, ибо ситуация находится в развитии. Но по факту бывшим и действующим партнерам предложено не рисковать и не пытаться спасать мир от голода без России. Впрочем, есть такой прием, когда одна из сторон повышает ставки, дабы контрагенты прочувствовали и проявили уважение, но впоследствии смягчается ради общего-то дела. Однако пока ЕС и Украина обсуждают альтернативные маршруты доставки продовольствия.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

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