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Полковник Моргачев — первый

Депутат гордумы Ульяновска стал единственным самовыдвиженцем в ЗСО, собравшим подписи через «Госуслуги»

Заявившийся в кандидаты заксобрания Ульяновской области в качестве самовыдвиженца депутат гордумы Сергей Моргачев прошел проверку подписей и, как отмечают в облизбиркоме, имеет все шансы быть зарегистрированным. При этом впервые для проверки подписей избирком использовал специализированную программную систему распознавания подписей и почерков, а кандидат-самовыдвиженец впервые использовал возможность сбора подписей через «Госуслуги», назвав это удобным подспорьем. Анализ предыдущих выборных кампаний показывает, что кандидатам-самовыдвиженцам ранее не удавалось получить регистрацию из-за брака в собранных подписях. В облизбиркоме отмечают, что это необходимо для исключения попадания в кандидаты случайных людей, эксперты считают, что сбор подписей в регионе излишне зарегулирован, что снижает конкуренцию среди кандидатов.

Сергей Моргачев (в центре) фактически на себе протестировал возможность сбора подписей через «Госуслуги»

Сергей Моргачев (в центре) фактически на себе протестировал возможность сбора подписей через «Госуслуги»

Фото: Telegram-канал Сергея Моргачева

Сергей Моргачев (в центре) фактически на себе протестировал возможность сбора подписей через «Госуслуги»

Фото: Telegram-канал Сергея Моргачева

Как стало известно «Ъ», во вторник окружная избирательная комиссия известила избирательную комиссию Ульяновской области о том, что кандидат-самовыдвиженец в депутаты регионального заксобрания по Засвияжскому избирательному округу № 17, депутат гордумы Сергей Моргачев прошел проверку подписей и представленных документов, и «оснований для отказа в регистрации нет». Как отметили «Ъ» в облизбиркоме, «судя по всему, Моргачев будет зарегистрирован».

Особенность в том, что бывший начальник ГИБДД по Ростовской и Ульяновской областям Сергей Моргачев — единственный кандидат-самовыдвиженец на выборах в региональное заксобрание на всю область. Выборы в региональное заксобрание состоятся 10 сентября.

Председатель облизбиркома Юрий Андриенко сказал «Ъ», что эта предвыборная кампания для самовыдвиженцев отличается от предыдущих тем, что впервые в этом году в регионе для проверки сбора подписей использовался специализированный программно-технический комплекс для проверки подписных листов (СПТК-ПЛ), который обеспечивал сравнение почерков и подписей, а также информацию о личных данных подписавшегося гражданина, делая вывод о достоверности подписей. Как заметил господин Андриенко, «Моргачев, получается, протестировал его на себе». Он также отметил, что в соответствии с внесенными в апреле этого года изменениями в региональный закон о выборах в заксобрание, «впервые можно было вести сбор подписей через „Госуслуги“» (согласно статье 37.1 регионального закона, количество подписей избирателей через «Госуслуги» не может превышать 50% от необходимого количества подписей). По словам Юрия Андриенко, Сергей Моргачев протестировал на себе и эту систему, выявив ряд шероховатостей в ее работе. Всего Сергею Моргачеву следовало собрать 1734 подписи. По его словам, сбор через «Госуслуги» (там собрано 765 подписей) позволил выявить также недоработки программы и баз данных, с которыми взаимодействует система, «из-за чего пришлось аннулировать часть подписей». Он также отметил, что был уверен в достоверности подписей, и если бы его «зарубили», был готов всех подписантов привести в суд.

Юрий Андриенко в беседе с «Ъ» также признал, что за долгое время это первый случай, когда самовыдвиженец на выборах в региональное заксобрание благополучно прошел проверку ­подписей.

Между тем анализ выборных кампаний, проведенный «Ъ», показывает, что за последние три последние кампании по выборам в заксобрание это первый случай благополучного прохождения самовыдвиженцем проверки подписных листов. Так, в 2013 году было шесть самовыдвиженцев, но ни один из них не был зарегистрирован, большинство — из-за недостоверных подписных листов. В 2018 году было уже только два самовыдвиженца, но и они не были зарегистрированы по той же причине. Однако в 2008 году было зарегистрировано кандидатами в депутаты заксобрания 17 самовыдвиженцев. Чем объяснить такую разницу, и не связано ли это с изменениями в подходе к проверке подписных листов, в облизбиркоме пояснить не могли. Однако сам факт, что количество самовыдвиженцев с каждой кампанией снижалось и теперь уже дошло до одного, говорит о потере интереса к такому варианту входа в политическую жизнь региона, замечает президент регионального фонда профессиональных исследований РАПИР Дмитрий Травкин.

Подобная тенденция наблюдается и в других регионах России, где проходят выборы в региональные органы представительной власти. Так, по данным облизбиркома, по всей России в представительные органы власти (где эти выборы проходят) выдвинулось только 76 самовыдвиженцев, из них 11 — в ПФО.

Независимый юрист Константин Толкачев признает, что отказался от самовыдвижения, потому что «реальное самовыдвижение без обладания в определенной форме административным ресурсом — это очень сложно», «к тому же на это потребуются немалые деньги, поскольку оплата работы сборщиков требует 300–500 руб. за подпись» (от 600 тыс. руб. до 1 млн руб. за требуемые 2 тыс. подписей). Кроме того, отмечает господин Толкачев, «при проверке подписей имеет немалое значение фактор субъективности эксперта-графолога, который практически невозможно опровергнуть в суде», в итоге «шансы быть зарегистрированным стремятся к нулю». Юрист считает, что был бы смысл увеличить процент сбора подписей через «Госуслуги», что в перспективе могло бы облегчить самовыдвиженцам эту процедуру. Он также считает, что уровень 2 тыс. подписей избирателей слишком высок, «делает регистрацию самовыдвиженца практически невозможной», «этим и объясняется потеря интереса к такой форме ­выдвижения».

Между тем собеседник «Ъ» в облизбиркоме заметил, что «такой фильтр необходим, чтобы отсеять всех случайных людей», «излишние требования приводят к потере интереса к этой форме, но их излишнее снижение тоже чревато для выборного процесса, и необходимо искать золотую середину», и «пример Моргачева показывает, что самовыдвижение — это реально, если к нему серьезно относиться».

С необходимостью соблюдать такой баланс соглашается и президент фонда РАПИР.Однако он считает, что требования к подписным листам «с учетом подзаконных актов и разных методуказаний, с мелкими, не имеющими юридического наполнения условиями, явно избыточные». При этом он отмечает, что сама по себе форма самовыдвижения необходима, «это повысит конкуренцию на выборах, в которой должны быть заинтересованы все». По его словам, социсследования показывают, что «лишь чуть более половины избирателей подтверждают, что существующие политические партии отражают их политические взгляды, а для остальных таких партий не существует». «И чтобы эти люди не теряли интереса к выборам, количество самовыдвиженцев должно быть явно больше»,— заметил эксперт, добавив, что и для независимых общественных активистов, не связанных ни с какими партиями, тоже должен быть открыт путь в представительный орган через самовыдвижение.

Сергей Титов, Ульяновск

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