Заявившийся в кандидаты заксобрания Ульяновской области в качестве самовыдвиженца депутат гордумы Сергей Моргачев прошел проверку подписей и, как отмечают в облизбиркоме, имеет все шансы быть зарегистрированным. При этом впервые для проверки подписей избирком использовал специализированную программную систему распознавания подписей и почерков, а кандидат-самовыдвиженец впервые использовал возможность сбора подписей через «Госуслуги», назвав это удобным подспорьем. Анализ предыдущих выборных кампаний показывает, что кандидатам-самовыдвиженцам ранее не удавалось получить регистрацию из-за брака в собранных подписях. В облизбиркоме отмечают, что это необходимо для исключения попадания в кандидаты случайных людей, эксперты считают, что сбор подписей в регионе излишне зарегулирован, что снижает конкуренцию среди кандидатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Моргачев (в центре) фактически на себе протестировал возможность сбора подписей через «Госуслуги»

Фото: Telegram-канал Сергея Моргачева Сергей Моргачев (в центре) фактически на себе протестировал возможность сбора подписей через «Госуслуги»

Фото: Telegram-канал Сергея Моргачева

Как стало известно «Ъ», во вторник окружная избирательная комиссия известила избирательную комиссию Ульяновской области о том, что кандидат-самовыдвиженец в депутаты регионального заксобрания по Засвияжскому избирательному округу № 17, депутат гордумы Сергей Моргачев прошел проверку подписей и представленных документов, и «оснований для отказа в регистрации нет». Как отметили «Ъ» в облизбиркоме, «судя по всему, Моргачев будет зарегистрирован».

Особенность в том, что бывший начальник ГИБДД по Ростовской и Ульяновской областям Сергей Моргачев — единственный кандидат-самовыдвиженец на выборах в региональное заксобрание на всю область. Выборы в региональное заксобрание состоятся 10 сентября.

Председатель облизбиркома Юрий Андриенко сказал «Ъ», что эта предвыборная кампания для самовыдвиженцев отличается от предыдущих тем, что впервые в этом году в регионе для проверки сбора подписей использовался специализированный программно-технический комплекс для проверки подписных листов (СПТК-ПЛ), который обеспечивал сравнение почерков и подписей, а также информацию о личных данных подписавшегося гражданина, делая вывод о достоверности подписей. Как заметил господин Андриенко, «Моргачев, получается, протестировал его на себе». Он также отметил, что в соответствии с внесенными в апреле этого года изменениями в региональный закон о выборах в заксобрание, «впервые можно было вести сбор подписей через „Госуслуги“» (согласно статье 37.1 регионального закона, количество подписей избирателей через «Госуслуги» не может превышать 50% от необходимого количества подписей). По словам Юрия Андриенко, Сергей Моргачев протестировал на себе и эту систему, выявив ряд шероховатостей в ее работе. Всего Сергею Моргачеву следовало собрать 1734 подписи. По его словам, сбор через «Госуслуги» (там собрано 765 подписей) позволил выявить также недоработки программы и баз данных, с которыми взаимодействует система, «из-за чего пришлось аннулировать часть подписей». Он также отметил, что был уверен в достоверности подписей, и если бы его «зарубили», был готов всех подписантов привести в суд.

Юрий Андриенко в беседе с «Ъ» также признал, что за долгое время это первый случай, когда самовыдвиженец на выборах в региональное заксобрание благополучно прошел проверку ­подписей.

Между тем анализ выборных кампаний, проведенный «Ъ», показывает, что за последние три последние кампании по выборам в заксобрание это первый случай благополучного прохождения самовыдвиженцем проверки подписных листов. Так, в 2013 году было шесть самовыдвиженцев, но ни один из них не был зарегистрирован, большинство — из-за недостоверных подписных листов. В 2018 году было уже только два самовыдвиженца, но и они не были зарегистрированы по той же причине. Однако в 2008 году было зарегистрировано кандидатами в депутаты заксобрания 17 самовыдвиженцев. Чем объяснить такую разницу, и не связано ли это с изменениями в подходе к проверке подписных листов, в облизбиркоме пояснить не могли. Однако сам факт, что количество самовыдвиженцев с каждой кампанией снижалось и теперь уже дошло до одного, говорит о потере интереса к такому варианту входа в политическую жизнь региона, замечает президент регионального фонда профессиональных исследований РАПИР Дмитрий Травкин.

Подобная тенденция наблюдается и в других регионах России, где проходят выборы в региональные органы представительной власти. Так, по данным облизбиркома, по всей России в представительные органы власти (где эти выборы проходят) выдвинулось только 76 самовыдвиженцев, из них 11 — в ПФО.

Независимый юрист Константин Толкачев признает, что отказался от самовыдвижения, потому что «реальное самовыдвижение без обладания в определенной форме административным ресурсом — это очень сложно», «к тому же на это потребуются немалые деньги, поскольку оплата работы сборщиков требует 300–500 руб. за подпись» (от 600 тыс. руб. до 1 млн руб. за требуемые 2 тыс. подписей). Кроме того, отмечает господин Толкачев, «при проверке подписей имеет немалое значение фактор субъективности эксперта-графолога, который практически невозможно опровергнуть в суде», в итоге «шансы быть зарегистрированным стремятся к нулю». Юрист считает, что был бы смысл увеличить процент сбора подписей через «Госуслуги», что в перспективе могло бы облегчить самовыдвиженцам эту процедуру. Он также считает, что уровень 2 тыс. подписей избирателей слишком высок, «делает регистрацию самовыдвиженца практически невозможной», «этим и объясняется потеря интереса к такой форме ­выдвижения».

Между тем собеседник «Ъ» в облизбиркоме заметил, что «такой фильтр необходим, чтобы отсеять всех случайных людей», «излишние требования приводят к потере интереса к этой форме, но их излишнее снижение тоже чревато для выборного процесса, и необходимо искать золотую середину», и «пример Моргачева показывает, что самовыдвижение — это реально, если к нему серьезно относиться».

С необходимостью соблюдать такой баланс соглашается и президент фонда РАПИР.Однако он считает, что требования к подписным листам «с учетом подзаконных актов и разных методуказаний, с мелкими, не имеющими юридического наполнения условиями, явно избыточные». При этом он отмечает, что сама по себе форма самовыдвижения необходима, «это повысит конкуренцию на выборах, в которой должны быть заинтересованы все». По его словам, социсследования показывают, что «лишь чуть более половины избирателей подтверждают, что существующие политические партии отражают их политические взгляды, а для остальных таких партий не существует». «И чтобы эти люди не теряли интереса к выборам, количество самовыдвиженцев должно быть явно больше»,— заметил эксперт, добавив, что и для независимых общественных активистов, не связанных ни с какими партиями, тоже должен быть открыт путь в представительный орган через самовыдвижение.

Сергей Титов, Ульяновск