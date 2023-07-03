К региону цепляют несколько «паровозов»

В Ульяновской области реготделение ЛДПР выдвинуло кандидатами в региональное заксобрание по территориальным партспискам в качестве «паровозов» несколько медийных известных политиков федерального уровня: Виктора Бута, депутатов Госдумы Андрея Лугового и Владимира Кошелева. Также кандидатами стали известный политтехнолог Эрнест Старателев и оппозиционный по отношению к губернатору региона политик Матвей Володарский. В ЛДПР отмечают, что паровозы нужны не для конкретных терргрупп, а для региона, поскольку партия решила особое внимание уделить Ульяновской области и значительно увеличить присутствие ЛДПР в областном парламенте. Политологи считают, что в этой избирательной кампании уровень критики региональной власти со стороны ЛДПР увеличится, а сама кампания «может стать более интригующей», что не очень выгодно для «Единой России».

В воскресенье, 2 июля, конференция ульяновского реготделения ЛДПР определилась с кандидатами в Законодательное собрание Ульяновской области (выборы состоятся 10 сентября) и выставила в лидерах партсписков по территориальным группам в качестве «паровозов» известных политиков федерального уровня. Это Виктор Бут, в 2012 году осужденный в США за контрабанду оружия, что сам он отрицал, и вернувшийся в Россию путем обмена на осужденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер; депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой, который подозревался на Западе в причастности к убийству Александра Литвиненко, что сам господин Луговой отрицал; депутат Госдумы, куратор ЛДПР в Поволжье, основной владелец Корпорации «Кошелев» Владимир Кошелев. Кроме того, список терргруппы Димитровграда возглавляет известный в регионе самарский политтехнолог Эрнест Старателев, ранее оказывавший поддержку ЕР (он же выдвинут и в одномандатном округе), а в Железнодорожном одномандатном округе № 15 выдвинут не менее известный региональный политик Матвей Володарский, находящийся в жесткой оппозиции по отношению к губернатору региона Алексею Русских (КПРФ).

Напомним, в Ульяновской области в апреле «паровозы» были фактически отменены изменениями в региональный закон о выборах депутатов заксобрания, согласно которым общеобластных партийных списков больше нет, остаются только партсписки терргрупп (не более двух одномандатных округов). В связи с этим использование в качестве «паровоза» губернатора с его ресурсом или известных федеральных политиков теряет смысл — они могли помочь победить только в одной терргруппе, но не по всему региону. КПРФ и ЛДПР голосовали «против».

Судя по всему, ЛДПР решила исправить ситуацию массовым приходом федеральных политиков. Лидер фракции ЛДПР заксобрания Дмитрий Грачев подтвердил „Ъ“, что партия использует федеральных политиков в качестве «паровозов»: «Но это не „паровозы“ наших кандидатов,— они „паровозы“ региона, способные и дальше в своей работе на федеральном уровне отстаивать интересы Ульяновской области». По его словам, «такое комплексное внимание уделяется региону по поручению председателя партии, ни одному другому региону такое большое внимание не уделяется», ставка делается «на серьезное увеличение присутствия ЛДПР» в заксобрании региона. В то же время лидер фракции ЛДПР отметил, что Виктор Бут не собирается сдавать мандат и «всерьез намерен стать депутатом зак­собрания.

По словам господина Грачева, появление среди одномандатников Матвея Володарского «не означает, что партия намерена перейти в столь же жесткую оппозицию по отношению к губернатору»: «Если наша оппозиционность будет нарастать и ужесточаться, то это никак не связано с переходом к нам Володарского». Сам господин Володарский заявил „Ъ“, что жесткость его критики губернатора и КПРФ сохранится, «но не будет расходиться с политикой партии».

Ульяновский политолог Николай Васин считает, что «федеральное руководство ЛДПР, вероятно, просчитало ситуацию в регионе, увидело, что здесь сильных доминирующих партий нет, и есть шансы увеличить присутствие ЛДПР, для чего и были направлены такие медийные фигуры». «Уровень критики региональной власти, вероятно, увеличится. Но при этом избирательная кампания в округах может стать более интригующей, это привлечет к ней внимание, что не очень выгодно „Единой России“»,— добавил политолог.

Сергей Титов, Ульяновск