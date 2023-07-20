Сомнения обоснованные и достаточные

Верховный суд РФ (ВС) решит, достаточно ли для отстранения арбитражного управляющего (АУ) «обоснованных сомнений» в его беспристрастности или нужны доказательства его аффилированности с должником. Банки-кредиторы полагают, что должник и управляющий аффилированы в том числе потому, что их интересы в разное время представляли одни и те же юристы. Окружная кассация сочла, что этого недостаточно, но теперь спор передали в экономколлегию ВС. Юристы считают, что для решения о предвзятости АУ нужно учитывать широкий круг косвенных обстоятельств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В рамках дела о банкротстве IT-интегратора ООО «РедСис», инициированного в 2020 году по заявлению ООО «Холдинг Гефест» (в октябре 2021 года его заменило АО «Компания АКС»), ВС рассмотрит условия отстранения АУ.

В 2015–2018 годах «РедСис» был крупным IT-партнером Пенсионного фонда РФ (ПФР), поставляя компьютеры, системы хранения данных, серверное и сетевое оборудование на миллиарды рублей в год. Взлет компании, подконтрольной Василию Васину, на рынке объясняли его связями с тогдашними совладельцами Промсвязьбанка и «Техносерва» Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сейчас связанные с Redsys лица обвиняются в даче взяток топ-менеджерам ПФР (см. “Ъ” от 12 декабря 2022 года). В отношении господина Васина возбуждали уголовное дело за сокрытие денег компании, но в мае его прекратили в связи с добровольной выплатой 7,2 млн руб. налоговой недоимки (см. “Ъ” от 2 мая).

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти в сентябре 2022 года признал «РедСис» несостоятельным, утвердив управляющим Михаила Ясенкова. Выбирая АУ, суд исходил из соответствия его требованиям закона и решения собрания кредиторов, проголосовавших за его кандидатуру. Доводы банков (их тогда еще не включили в реестр кредиторов), просивших о случайной выборке АУ, были отклонены.

Затем по жалобе БМ-банка апелляция отменила решение в части выбора АУ, увидев признаки его заинтересованности «в связи с представлением одной и той же группой лиц интересов господина Ясенкова, должника и бенефициара должника».

Так, говорится в решении, владелец АКС (кредитор) Вячеслав Ефименко представляет интересы должника и его бенефициара Василия Васина, а ранее представлял в суде другого АУ — Павла Новикова. Последний и Михаил Ясенков выступают партнерами юрфирмы ООО «Юридические технологии и консалтинг», а супруга господина Ясенкова владеет в ней 33,33%. Кроме того, от Михаила Ясенкова в деле «РедСис» выступает тот же юрист, который представляет и АУ Павла Новикова.

Апелляция также учла довод о погашении компанией АКС долгов «РедСис» перед другими кредиторами, пытавшимися инициировать банкротство. По мнению банка, это было сделано для утверждения АУ Михаила Ясенкова. Таким образом, решил суд, «имелись основания для альтернативного выбора СРО и управляющего». Но окружная кассация с этим не согласилась, посчитав, что представления интересов двух управляющих одним юристом в разные периоды времени «недостаточно для выводов об аффилированности».

Кредиторы БМ-банк, Промсвязьбанк и банк «Траст» пожаловались в ВС, настаивая на «отсутствии необходимости доказывать прямую аффилированность управляющего с должником или кредитором». По их мнению, имеющихся сведений, подтверждающих «обоснованные сомнения в независимости АУ», достаточно для отклонения его кандидатуры. Решение собрания кредиторов «не устраняет сомнения» в независимости АУ, а на момент его проведения в реестр не были включены требования «Траста» и БМ-банка более чем на 6 млрд руб. По этим доводам дело передали в ВС, рассмотрение состоится 21 августа.

Адвокат Case by Case Юлия Михальчук поясняет, что правила выбора АУ призваны сделать так, чтоб процедуру вел «независимый человек, который не будет подыгрывать должнику, топ-менеджерам и владельцам, а также действовать исключительно в интересах одного или нескольких кредиторов». Тут нужен баланс, чтобы не было «содействия в перехвате контроля над процедурой теми, кто довел компанию до банкротства, и требования кредиторов были погашены справедливо».

Ведущий юрист «Гуричев, Малинин и партнеры» Татьяна Макаренко считает, что к независимости АУ должны применяться «высокие требования, исключающие любые сомнения в беспристрастности». По ее словам, обычно суды принимают во внимание «довод о наличии общих представителей в качестве подтверждения фактической аффилированности, так как простым совпадением это трудно назвать».

Между тем председатель совета союза АУ СРО «Северная столица» Валерия Герасименко подчеркивает, что на рынке банкротств выражена «текучка юристов», поэтому сам по себе факт совпадения представителя двух лиц в разные периоды «не может однозначно свидетельствовать об аффилированности».

АУ Павел Замалаев согласен, что совпадения представительства мало. Однако, уточняет он, кассация «упускает из виду» ряд других обстоятельств, включая «последовательное погашение требований заявителей одной и той же компанией, затягивание рассмотрения требований мажоритарных кредиторов». При таких обстоятельствах «уместно говорить о фактической аффилированности» и о «справедливо запрошенной замене управляющего», полагает АУ. Как отмечает госпожа Герасименко, сомнения в независимости АУ могут быть обоснованы и другими «событиями вокруг банкрота», включая уголовные дела.

В то же время, предостерегает Павел Замалаев, в случае поддержки ВС доводов кредиторов есть риск, что суды будут применять эту позицию «формально и освобождать АУ от обязанностей даже в случае простого совпадения представительства». В связи с этим он и Валерия Герасименко призывают оценивать каждую ситуацию индивидуально, «учитывая совокупность косвенных доказательств конфликта интересов».

Екатерина Волкова, Анна Занина