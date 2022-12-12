Ради контрактов взяток не пожалели

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о получении взяток бывшими высокопоставленными сотрудниками Пенсионного фонда России (ПФР) на общую сумму свыше 190 млн руб. Взяткодателями, по версии следствия, являлись владельцы компаний «Техносерв» Алексей Ананьев и Redsys Сергей Гордеев. За незаконные вознаграждения бизнесмены, говорится в деле, добились заключения госконтрактов на поставку оргтехники для нужд ПФР на сумму более 18 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Ананьев, по версии следствия, получил миллиардные контракты с ПФР благодаря коррупционным связям с бывшими топ-менеджерами фонда

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Алексей Ананьев, по версии следствия, получил миллиардные контракты с ПФР благодаря коррупционным связям с бывшими топ-менеджерами фонда

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении бывших сотрудников ПФР после утверждения Генпрокуратурой обвинительного заключения направлено в Пресненский суд Москвы для рассмотрения по существу. Как считает следствие, глава межрегионального информационного центра ПФР Константин Янкин, начальник департамента по осуществлению закупок Александр Руднев и руководители различных IT-департаментов фонда Евгений Турчак, Дмитрий Кузнецов, Евгений Никитин и Рубен Энфиаджян получали в течение нескольких лет взятки от владельца компании «Техносерв» Алексея Ананьева и бенефициара компании Redsys Сергея Гордеева. Деньги, по материалам дела, передавались через сотрудника Redsys Дмитрия Радченко. Бизнесмены, по версии следствия, фактически взяли на содержание руководителей подразделений фонда, выплачивая им взятки ежемесячно в оговоренные дни как своего рода вторую зарплату. Размер выплат колебался от 200 тыс. до 1,5 млн руб., а общая сумма взяток, согласно подсчетам следствия, составила более 190 млн руб.

Как ранее не раз сообщал “Ъ”, по версии СКР, который четыре года расследовал это дело, организаторами коррупционной схемы являются бенефициар компании Redsys Сергей Гордеев и владелец компании «Техносерв» и бывший совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев. Помимо них в материалах дела фигурируют в качестве организаторов «лица из числа высшего руководства ПФР», однако их личности следователи так и не смогли установить. При этом именно они в 2015 году, как следует из материалов дела, решили заработать на закупках фонда «в сфере информационно-телекоммуникационных технологий». Выйдя на владельцев Redsys и «Техносерва», за ежемесячное вознаграждение они начали передавать представителям компаний информацию о предстоящих закупках компьютерной техники для нужд ПФР, согласовывали с ними техзадание конкурсов, стоимость госконтрактов, а также оказывали другие услуги, необходимые для гарантированного выигрыша компаниями тендеров. А Александр Руднев, Константин Янкин, Дмитрий Кузнецов, Рубен Энфиаджян и Евгений Никитин, по данным следствия, выступали в качестве исполнителей коррупционных договоренностей.

Криминальная схема приобрела окончательный вид после того, как в 2016 году Алексей Ананьев добился назначения на пост главы департамента организации госуслуг ПФР Евгения Турчака, который взял на себя роль координатора незаконных действий, а деньги топ-менеджерам фонда начали передавать через сотрудника Redsys Дмитрия Радченко. Схема работала до 2019 года, за это время компании господ Ананьева и Гордеева заключили госконтракты на поставку ПФР различной оргтехники на сумму более 18 млрд руб.

Действия сотрудников фонда квалифицированы следствием как получение взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ), а бизнесменов и сотрудника Redsys Радченко — как дача взятки в особо крупном размере (ст. 291 УК РФ). Лишь Константин Янкин частично признал вину, пояснив, что все полученные им деньги он выплачивал затем своим сотрудникам в качестве надбавок к зарплате. Алексей Ананьев и Сергей Гордеев заочно арестованы и объявлены в розыск. Впрочем, Интерпол недавно исключил данные господина Ананьева из своей розыскной базы, посчитав его преследование политическим. А Сергей Гордеев, по данным “Ъ”, проживает в Лондоне, и экстрадиция предпринимателя из Британии выглядит крайне маловероятной.

Владислав Трифонов