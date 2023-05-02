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Коммерсантъ FM
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С недоимкой подождали до поправок

Налоговое дело бизнесмена закрыли после изменения законодательства

Как стало известно “Ъ”, Октябрьский суд Санкт-Петербурга прекратил дело в отношении Василия Васина, владельца некогда крупного IT-поставщика Пенсионного фонда России и московской мэрии — компании Redsys. По начальной версии следствия, бизнесмен и юрист компании Виктория Головкина скрыли в 2019 году от налоговых органов деньги, которые должны были направляться на погашение налоговой недоимки. Сама недоплата на первом этапе расследования оценивалась в сумму более 40 млн руб., однако в итоге ее размер снизился до 7,2 млн руб. Эти деньги фирма давно уплатила, однако на этом основании суд согласился закрыть дело лишь после недавно принятых соответствующих поправок в УПК РФ. Преследование госпожи Головкиной было прекращено еще в прошлом году в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.

Прекратить дело в отношении Василия Васина на основании вступивших в конце марта в силу поправок в УПК (в частности, теперь уплата недоимок считается основанием для закрытия налогового дела) на процессе в Октябрьском райсуде Петербурга предложили адвокаты предпринимателя. В свою очередь, при обсуждении этого вопроса суд предложил защите рассмотреть и другой вариант: закрыть дело в связи с истечением срока давности. Адвокаты и сам подсудимый ожидаемо выступили против подобного варианта, обратив внимание санкт-петербургского суда на то обстоятельство, что недоимка, которая фигурирует в материалах дела, была уплачена компанией господина Васина еще в 2019 году. А это обстоятельство полностью соответствует внесенным поправкам в УПК.

Представители гособвинения и ФНС, которая была признана потерпевшей стороной по делу, по данным “Ъ”, против предложения защиты не возражали, но предоставили суду выбор мотивировки решения о прекращении уголовного преследования бизнесмена. В итоге райсуд прислушался к доводам адвокатов и закрыл дело, сославшись на новый пункт ч. 1 ст. 24 УПК. При этом с Василия Васина были сняты и ограничения, связанные с подпиской о невыезде, под которой он находился.

Адвокат бизнесмена Алексей Кирсанов сообщил “Ъ”, что удовлетворен решением суда, охарактеризовав его как «законное и мотивированное».

Уголовное преследование другой фигурантки дела, бывшей главы юридического управления компании Redsys Виктории Головкиной, было прекращено еще в прошлом году. Как сообщил “Ъ” ее адвокат Антон Гостев, основанием для такого решения стало отсутствие в действиях госпожи Головкиной состава преступления.

Напомним, что Василий Васин и Виктория Головкина обвинялись Следственным комитетом России в сокрытии средств компании, которые та была обязана направить на погашение налоговой недоимки (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). События, которые изложены в материалах дела, происходили в 2019 году. Изначально указанная в материалах расследования сумма недоимки составляла 43,8 млн руб., однако затем она становилась все меньше, и в итоге ущерб оценивался уже более чем в 7,2 млн руб. Интересно, что на первом этапе следствия в материалах дела содержались весьма звучные формулировки: там, в частности, говорилось, что действия обвиняемых представляют «повышенную общественную опасность», а сами они намеренно не исполняли «конституционную обязанность каждого гражданина РФ» и нанесли ущерб интересам «бюджетной системы Российской Федерации».

Как говорилось в материалах дела, к концу июня 2019 года совокупный долг Redsys по НДС, налогу на прибыль, выплатам в Пенсионный фонд и другим различным обязательствам превысил 163,4 млн руб. В связи с этим счета компании были заблокированы. Однако ее владелец по «мотивам карьеризма» и «желая улучшить финансово-хозяйственное состояние» своей фирмы, говорилось в деле, решил часть денег скрыть, отдав распоряжение вести расчеты с использованием счетов подконтрольной ему IT-компании КСМ. Интересно, что среди платежек, которые фигурируют в качестве доказательств совершения преступления, имеются и те, что касаются оплаты услуг интернета, покупки кофе и молока для сотрудников, изоленты для офиса, проводов для компьютера на суммы в несколько сот рублей и т. п.

Стоит отметить, что компания господина Васина наряду с фирмой «Техносерв» в свое время являлась крупным IT-поставщиком Пенсионного фонда России. В частности, Redsys поставляла компьютерную технику, системы хранения данных, серверное и сетевое оборудование и т. п. Взлет компании, чьи годовые подряды лишь с ПФР составляли 5–6 млрд руб., связывали с тесными отношениями предпринимателя и тогдашних совладельцев Промсвязьбанка и IT-компании «Техносерв» Алексея и Дмитрия Ананьевых. Между тем, напомним, сейчас в Пресненском суде столицы рассматривается уголовное дело в отношении нескольких бывших топ-менеджеров ПФР. По версии следствия, они получали многомиллионные откаты от компаний, принадлежавших Алексею Ананьеву, обеспечивая взамен этим фирмам миллиардные контракты на поставки компьютерной техники для нужд ПФР. Однако похожих претензий к владельцу Redsys Василию Васину у правоохранительных органов не возникало.

Владислав Трифонов

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