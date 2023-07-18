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Коммерсантъ FM
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Елену Блиновскую «отписали» от активов

Как развивается дело обвиняемой в неуплате налогов блогера

Суд арестовал 50 счетов и 21 объект недвижимости блогера Елены Блиновской. Это произошло в рамках дела о неуплате налогов, о котором стало известно в апреле 2023 года. Под арест попали жилые и нежилые помещения в Ярославской области и Подмосковье, а также одна элитная квартира в столице. Кроме того, у подсудимой изъяли сумму, равную 100 млн руб., в различной валюте наличными, и коллекционные монеты, сообщает ТАСС. По версии следствия, всего инфлюенсер не уплатила налогов почти на 1 млрд руб. Подобные обвинения коснулись и других известных блогеров, например, Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и Александры Митрошиной.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Все эти кейсы можно назвать показательными, но развиваются они совершенно по разным сценариям, подчеркнул адвокат бюро «Деловой фарватер» Артем Раевский:

«Меры, которые принимаются следователем в целях обеспечения исполнения взыскания имущественного ущерба, это нормальная практика по такого рода делам.

Если же говорить в общем про эти истории, то сама по себе деятельность их фигурантов одинаковая, при этом разные обстоятельства. Мы видим, что кто-то уже сейчас предпринял попытки к возмещению ущерба, и ставится вопрос о прекращении уголовного преследования в связи с таким обстоятельством, у кого-то — наоборот.

Как супруга Елены Блиновской обвинили в пособничестве в уклонении от уплаты налогов

Как супруга Елены Блиновской обвинили в пособничестве в уклонении от уплаты налогов

Конкретно по делу Елены Блиновской, если предпринимаются меры, направленные на обеспечение исполнения имущественных взысканий с целью предъявления гражданских исков, то, скорее всего, данная госпожа не планирует возмещать ущерб. Так как в противном случае следствие не выходило бы с ходатайством о наложении ареста на имущество».

Между тем профессиональное сообщество ожидает того, что внимание ФНС к блогерам не ослабнет, отметил основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак:

«Ужесточение точно идет, и оно продолжится. Вместе с тем участники этого рынка начинают уже прозрачнее вести свою деятельность, например, активнее пользоваться операторами рекламных систем, оформлять ИП или статус самозанятых.

Жесткого рейда в отношении инфлюенсеров со стороны властей нет, но он последует позже, потому что сейчас есть достаточно крупные блогеры, с которыми нужно понять, как работать, как наказывать в случае нарушения закона и какие меры пресечения вообще могут быть».

Блогер Елена Блиновская: кто такая и на чем зарабатывает

В мае глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщал, что Елена Блиновская выплатила лишь «мизерную часть» средств из задолженности — около 10 млн руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Сабина Адлейба

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