Telegram выпустил облигации на $270 млн

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что компания на этой неделе выпустила облигации на общую сумму около $270 млн, чтобы поспособствовать достижению точки безубыточности. По словам господина Дурова, бумаги приобрели в том числе «известные фонды со звездной репутацией». Он не уточнил, о каких фондах идет речь.

«Я лично купил около четверти новых облигаций Telegram, вложив десятки миллионов в рост Telegram. Это в дополнение к тем сотням миллионов, которые я потратил за последние 10 лет на поддержание Telegram в рабочем состоянии»,— написал основатель Telegram в своем канале в мессенджере.

Впервые Telegram выпустил пятилетние облигации в марте 2021 года на сумму более $1 млрд. Ставка по бондам составила 7% годовых. В апреле 2021 года ряд российских СМИ сообщили, что Telegram доразместит пятилетние конвертируемые облигации на $750 млн.

Эрдни Кагалтынов