Telegram выходит на публику

С пятницы квалифицированные инвесторы получат возможность торговать на Санкт-Петербургской бирже конвертируемыми еврооблигациями Telegram. Доходность к погашению — примерно 6,3%. Участники рынка приветствуют появление высокодоходных валютных бумаг, однако отмечают, что о рисках не стоит забывать даже квалифицированным инвесторам.

Группа Санкт-Петербургской биржи реализовала проект, который позволяет квалифицированным инвесторам с 26 марта заключать сделки с еврооблигациями компании Telegram Group. Об этом “Ъ” сообщили на торговой площадке. Торги будут проходить в долларах США с расчетами Т+2, номинал бумаги — $1 тыс. Торги будут проводиться с 10:00 до 18:40 мск. Представитель биржи отметил, что доступ реализован через расчетно-клиринговую инфраструктуру дочерней НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ», являющейся центральным контрагентом, все сделки будут заключаться и рассчитываться с ее участием.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что компания разместила пятилетние облигации на сумму более $1 млрд. Ставка по бондам составила 7% годовых. В числе инвесторов оказались суверенные фонды ОАЭ Mubadala Investment и Abu Dhabi Catalyst Partners. Если Telegram в течение пяти лет проведет IPO, владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом 10% к цене размещения (см. “Ъ” от 18 февраля).

Запуск торгов на Санкт-Петербургской бирже, безусловно, привлечет дополнительное внимание инвесторов к этой площадке, говорит глава управления развития клиентского сервиса «Финама» Дмитрий Леснов. Облигации Telegram не только элемент имиджевой составляющей, но и возможность разместить валютные активы с доходностью 6–7% годовых, поясняет он. Впрочем, аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов предупреждает, что даже квалифицированные инвесторы не всегда полностью осознают риски и могут делать покупки только из-за громкого имени. По его мнению, необходимо смотреть в том числе на доходность, с которой они начнут продаваться, чтобы осознать, насколько эта тема интересна для инвестирования по соотношению риск/доходность.

Полина Смородская