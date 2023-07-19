«Жилстрой-инвест» победил в торгах на комплексную застройку 0,8 га в Орле

В Орле победителем торгов на комплексное развитие территории (КРТ) 0,9 га, ограниченных улицами МОПРа, Латышских Стрелков, Некрасова, переулком Щепным, потребительским гаражным кооперативом «Трамвайщик» и несколькими земельными участками без названия, стало местное ООО «Специализированный застройщик "Жилстрой-инвест"». Это следует из конкурсной документации.

Цена права на заключение договора составляла 3,9 тыс. руб. Объем финансирования в застройку территории должен составить минимум 385,7 млн руб.

На торги помимо «Жилстрой-инвеста» заявились еще две местные компании — ООО «СЗ "Инмэжстрой"» Евгения Красова и Ивана Давыдова и крупнейший застройщик региона ПАО «СЗ "Орелстрой"». Однако «Орелстрой» отозвал заявку.

«Жилстрой-инвест» предложил вложить в проект 410 млн руб., «Инмэжстрой» — 400,1 млн. При этом первая компания заявила 418,6 млн в качестве необходимых для исполнения договора о КРТ, а вторая смогла подтвердить только 57,9 млн из заявленных 710,8 млн в качестве чистых активов. «Жилстрой-инвест» также был сильнее по критерию наличия производственной базы и профильных специалистов.

Договор о КРТ действует до 8 февраля 2033 года. На участке площадью 8,8 тыс. кв. м. расположено семь жилых домов общей площадью 1,1 тыс. кв. м и три гаража общей площадью 106,1 кв. м. Все эти здания, а также сараи необходимо снести. Вместо них можно построить не менее 7,9 тыс. кв. м жилья.

На каких условиях «Жилстрой-инвест» заключил с мэрией Орла другой договор о КРТ без проведения конкурса — читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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