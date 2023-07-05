«Жилстрой-инвест» нашел покупателей

Местный «Жилстрой-инвест» по собственной инициативе без проведения торгов заключил с мэрией Орла договор комплексного развития территории (КРТ) в границах улиц Металлургов и Родзевича-Белевича. Компания уже строит здесь жилкомплекс «Норд» и в рамках КРТ возведет четыре девятиэтажки и один коммерческий объект. Стоимость строительства оценивается в 2,5 млрд руб. Рядом с ЖК за бюджетные средства возведут школу и детсад. Договор КРТ предполагает продажу квартир властям для обеспечения жильем сирот и переселенцев из ветхих и аварийных домов. Таким образом застройщик получает гарантированный спрос. Власти Орла выставили на торги в рамках КРТ еще 0,8 га и готовят под такие проекты пять площадок. По словам эксперта, «Норд» больше пользуется спросом у местных, которые хотят улучшить жилищные условия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Орловские строители решают проблему спроса на жилье с помощью льготных категорий граждан

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Орловские строители решают проблему спроса на жилье с помощью льготных категорий граждан

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О том, что мэрия Орла в мае 2023 года заключила договор комплексного развития территории, ограниченной улицами Металлургов и Родзевича-Белевича, с местным ООО «Специализированный застройщик "Жилстрой-инвест"» «Ъ-Черноземье» рассказали в городской администрации. Он был подписан по инициативе компании без проведения торгов.

Застройщику принадлежат два участка общей площадью 8,7 га. На них нет других строений — расселение ветхого жилья или изъятие других объектов не предусмотрено. Компании в течение полугода необходимо разработать проект планировки территории, который определит параметры застройки и потребность в социальной инфраструктуре, добавили в мэрии.

Договор действует до 30 декабря 2027 года. К этому времени в квартале необходимо построить не менее 30 тыс. кв. м жилья.

Гендиректор «Жилстрой-инвеста» Анатолий Петров рассказал «Ъ-Черноземье», что КРТ будет идти в рамках строительства жилкомплекса «Норд».

В его составе запланированы семь девятиэтажных двухсекционных кирпичных домов. Три здания уже сданы, на четыре будет распространяться договор КРТ.

Общая площадь домов может составить около 36 тыс. кв. м. Каждый рассчитан примерно на 180 квартир, преимущественно одно- и двухкомнатных. Планируется, что в них будут жить около 2 тыс. человек. Число парковочных мест превышает норму в 0,35 на одну квартиру, отметил Анатолий Петров, таким образом, их будет более 250. Кроме того, в рамках договора КРТ будет построено отдельное здание площадью около 1 тыс. кв. м для коммерческих помещений, а также появятся спортплощадки.

Стоимость проекта Анатолий Петров оценил в 2,5 млрд руб.

Рядом с ЖК также запланированы школа и детсад. Их строительство должно начаться в 2023 году, но застройщик в этом не участвует, отметил господин Петров: «Строить будут подрядчики за бюджетные средства. В КРТ у нас прописаны только обязательства по жилью». Кроме того, решается вопрос о формировании маршрутов общественного транспорта, строительстве остановки и второго выезда из ЖК.

По словам Анатолия Петрова, заключение договора КРТ выгодно и бизнесу, и власти. «Мы строим квартиры не только для открытой продажи, но и под потребности муниципалитета для сирот и для переселения из ветхого и аварийного жилья. Мы получаем в определенной степени гарантированный спрос, а город получает именно то жилье по площади и номенклатуре, которое ему нужно»,— пояснил Анатолий Петров. При этом соотношение между квартирами под свободную продажу и квартирами для властей не определено: «Возможности мэрии зависят от объема выделяемых средств. Есть план до 2025 года, но не факт, что он будет выполнен».

Первый договор КРТ власти Орла заключили в конце 2022 года с местным СМУ-2. Участок площадью 9,8 га с ветхими двухэтажками мэрия трижды выставляла на торги, застройщик зашел на конкурс, когда цена ежегодной аренды была снижена в 413 раз — с 6,8 млн до 16,5 тыс. руб. На этом месте планируется строительство пяти десятиэтажек на 850 квартир общей площадью 36,8 тыс. кв. м, инвестиции оцениваются в 1,6 млрд руб.

В июне мэрия выставила на торги в рамках КРТ 0,8 га в квартале, ограниченном улицами МОПРа, Латышских Стрелков, Некрасова, переулком Щепным, потребительским гаражным кооперативом «Трамвайщик» и несколькими земельными участками без названия. Здесь планируется не менее 7,9 тыс. кв. м жилья, минимальный объем финансирования — 385,7 млн.

Городские власти определили еще пять потенциальных площадок под КРТ: микрорайон №13 в Северном районе; квартал по улицам Коммуны, Максима Горького, Ермолова; две территории, ограниченные улицами Раздольной, Северной и границей Орла (одна из них еще граничит с улицами Гайдара и Льва Толстого); квартал по улицам Плещеевской, Цветаева и Антонова. По всем ним ведется предварительный сбор данных, отметили в мэрии. Площадь территорий власти не уточнили.

Директор агентства недвижимости «Новые люди» Денис Агафонов отмечает специфичность района, в котором расположен ЖК «Норд»: «Здесь есть "зеленая зона", спортивные площадки, хорошая инфраструктура. Рядом с ЖК планируют в 2025 году сдать садик и школу, почти решена проблема с дорогами, планируется запустить новый маршрут общественного транспорта. Но фактически это окраина. Пока еще нужно затратить минут десять, чтобы пешком добраться до центральной дороги».

По словам эксперта, квартиры здесь зачастую покупают местные жители, которые хотят улучшить условия. «Раньше микрорайон Северный ассоциировался с пробками и плохой инфраструктурой. После бурной застройки многие проблемы ушли. Квартиры этого застройщика оставляют хорошее впечатление. В Орле сегодня очень слабая конкуренция, застройщиков мало, новых ЖК — еще меньше»,— добавил господин Агафонов.

Александр Прытков