В Орле под комплексное развитие территории отдают 0,8 га за почти 4 тысячи рублей

Мэрия Орла объявила конкурс на комплексное развитие территории (КРТ), ограниченной улицами МОПРа, Латышских Стрелков, Некрасова, переулком Щепным, потребительским гаражным кооперативом «Трамвайщик» и несколькими земельными участками без названия.

Площадь застройки составляет 8,8 тыс. кв. м. На нем расположен семь жилых домов общей площадью 1,1 тыс. кв. м и три гаража общей площадью 106,1 кв. м. Все эти здания, а также сараи необходимо снести.

На их месте можно построить не менее 7,9 тыс. кв. м жилья. Объем финансирования должен составить минимум 385,7 млн руб.

Цена права на заключение договора составляет 3,9 тыс. руб. Срок его действия — до 8 февраля 2033 года. Заявки на торги принимаются до 10 июля.

О первом опыте КРТ в Орле читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Девелопер комплексует по-крупному».

Иван Недокопов

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