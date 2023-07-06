Иран отрицает захватнические настроения

Никакой попытки захвата Ираном двух нефтяных танкеров в Оманском заливе не было. В этом заверили иранские власти, отвечая на прозвучавшие накануне обвинения со стороны Вашингтона. Так или иначе, международное сообщество вновь получило доказательства того, что судоходство вблизи иранских границ связано с целым рядом рисков. По данным ВМС США, за два последних года Иран атаковал почти 20 торговых судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из видеозаписи, на котором зафиксирован момент, когда иранский военный корабль якобы обстреливает коммерческий танкер в Оманском заливе

Фото: Reuters Кадр из видеозаписи, на котором зафиксирован момент, когда иранский военный корабль якобы обстреливает коммерческий танкер в Оманском заливе

Фото: Reuters

ВМС США заявили, что помешали Ирану захватить в Оманском заливе два коммерческих танкера. В опубликованном в среду сообщении говорилось, что ночью иранский военный корабль приблизился к шедшему под флагом Маршалловых Островов нефтяному танкеру TRF Moss, однако был вынужден удалиться после того, как на место прибыл ракетный эсминец ВМС США USS McFaul.

Аналогичная история произошла через три часа. Военные получили сигнал бедствия от принадлежащего американской нефтяной компании Chevron танкера Richmond Voyager под флагом Багамских Островов.

К танкеру Richmond Voyager приблизился иранский корабль, откуда прозвучало требование остановиться. Затем иранцы открыли стрельбу.

В корпус танкера попали несколько пуль, однако повреждения были незначительными. Экипаж не пострадал. При появлении американского эсминца иранцы покинули место происшествия.

Уже в четверг появилась иранская версия событий. В опубликованном государственным агентством IRNA сообщении говорилось, что двумя днями ранее Richmond Voyager столкнулся с иранским судном с семью членами команды на борту. В результате у иранского судна была повреждена корма, а пять человек из команды получили тяжелые травмы. Подчеркивается, что танкер после этого не остановился и продолжил свой путь в нарушение положений международного морского права. В итоге владелец иранского судна обратился в судебные органы Ирана с требованием задержать танкер. По решению суда это было поручено сделать иранским ВМС.

Танкер-нарушитель ушел в территориальные воды Омана. Иранская сторона продолжает надеяться на задержание Richmond Voyager. Маскат уведомлен об инциденте. Одновременно Минобороны Ирана выпустило опровержение в связи с сообщением американских военных о попытках захвата танкеров иранскими кораблями.

Произошедшие инциденты обеспокоили как региональных игроков, так и всех, кто связан с перевозкой нефти и торговлей ею. Слишком еще свежи воспоминания о том, как в 2019 году в районе Оманского и Персидского заливов разгорелась «танкерная война». Тогда в этом районе произошло несколько нападений на иностранные танкеры со стороны неизвестных лиц. США сразу обвинили Иран и выступили с инициативой создания военной коалиции по защите судоходства в районе Персидского залива.

«Задумка была создать широкую коалицию западных и арабских государств, но фактически из более чем десятка членов значение имеют только ВМС США, Великобритании, Саудовской Аравии и ОАЭ. И в принципе недавно были новости, что ОАЭ решили выйти из коалиции, да и Саудовская Аравия не особо активно в ней участвует. Так что коалиция сейчас по большей части американо-британская»,— сказал “Ъ” военный эксперт Юрий Лямин.

В целом коалиция не сильно исправила ситуацию. По данным ВМС США, с 2021 года «Иран преследовал, атаковал или захватил почти 20 торговых судов под международными флагами». «Это представляет явную угрозу региональной морской безопасности и мировой экономике»,— говорится в заявлении американских военных.

Только в апреле этого года Иран дважды захватывал чужие нефтяные танкеры. Причем один из инцидентов был явно с воспитательной целью. Иранское телевидение опубликовало кадры задержания танкера Advantage Sweet под флагом Маршалловых Островов с помощью десанта, высадившегося на палубу с вертолета ASH-3D ВМС Ирана. Юрий Лямин отметил: предлог, выдвинутый иранцами для задержания Advantage Sweet, был аналогичен тому, что говорилось в этот четверг относительно истории Richmond Voyage. Тогда было заявлено, что Advantage Sweet столкнулся с иранским рыболовецким судном и, нарушив правила оказания помощи пострадавшим, ушел с места происшествия.

Но была и другая версия. Advantage Sweet — как и Richmond Voyagе — был зафрахтован Chevron и вез нефть в США.

В связи с этим возникли предположения, что произошедшее стало ответом иранцев на захват американскими военными несколькими днями ранее танкера Suez Rajan с иранской нефтью.

Напомним, что США ввели санкции на торговлю нефтью из Ирана, в связи с чем происходит постоянная охота за иранскими танкерами. «Иран на подобные действия обычно отвечает по принципу око за око»,— отметил господин Лямин. Он не исключил, что и сейчас произошло нечто подобное.

Неудивительно, что на таком напряженном фоне региональные игроки ищут пути взаимодействия с Ираном, так как конфронтация ни к чему не привела. За последний год произошло примирение Тегерана с Саудовской Аравией и многими другими арабскими странами. Процесс нормализации отношений зашел так далеко, что в начале июня глава ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани заявил, что Иран, Саудовская Аравия, Пакистан и другие страны региона собираются сформировать новую морскую коалицию для действий в северной акватории Индийского океана. Это был очевидный вызов США.

Марианна Беленькая