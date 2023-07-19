Деньги порастрясло по дороге

Рост вложений государства в инфраструктурные объекты в рамках соответствующего нацпроекта сменился уменьшением финансирования. Во втором квартале годовой объем средств, выделяемых на «Безопасные качественные дороги» впервые за три года сократился — на 4,1%, до 451,9 млрд руб. Подрядчики пока не отмечают нехватку средств, но эксперты видят риски дальнейшего урезания расходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Годовой объем вложений в нацпроект «Безопасные качественные дороги» (БКД) во втором квартале сокращен на 4,1%, до 451,9 млрд руб., говорится исследовании Sherpa Group. Как отмечают аналитики, показатель снижается впервые за последние три года, а обычно повышался. Даже в условии сокращения расходов бюджета в 2020 и 2022 годах в БКД направляли дополнительные средства, указывают в Sherpa Group. В аппарате курирующего нацпроект вице-премьера Марата Хуснуллина “Ъ” не ответили.

БКД рассчитан на 2019–2030 годы. Включает шесть проектов, среди которых «Региональная и местная дорожная сеть», «Развитие федеральной магистральной сети», «Автомобильные дороги Минобороны РФ» и др. В этом году в рамках БКД планируется отремонтировать и построить около 18 тыс. км дорог по всей стране, говорил в начале июля господин Хуснуллин.

По подсчетам Sherpa Group, наиболее сильно в относительном выражении на 2023 год снизился объем вложений для проекта «Развитие общественного транспорта» — на 12,1%, до 40,7 млрд руб. В абсолютном выражении, по данным аналитиков, больше всего сокращено финансирование проекта «Развитие федеральной магистральной сети» — на 10,3 млрд руб., до 202,3 млрд руб. Бюджеты проектов «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Автомобильные дороги Минобороны РФ» остались прежними.

Гендиректор Национальной ассоциации инфраструктурных компаний Мария Ярмальчук говорит, что сейчас по многим строящимся в рамках госзаказа объектам наблюдается отсрочка финансирования. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что рост вложений в дорожную инфраструктуру продолжается. Но некоторые проекты, такие как восстановление и строительство дорог в присоединенных регионах, находятся вне нацпроектов, поэтому средства на БКД могут быть перераспределены, говорит он.

По итогам 2022 года общая выручка всех компаний стройиндустрии выросла на 13,9% год к году, до 11,69 трлн руб., что в Sherpa Group объясняли в основном увеличением вложений в строительство инфраструктуры. В итоге заметнее всего — на 20–25% год к году — удалось нарастить выручку строителям дорог (см. “Ъ” от 16 февраля).

Гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев отмечает, что корректировка бюджета после первого полугодия говорит о более точном планировании. Как правило, к этому времени основные объемы законтрактованы, подрядчики определены, есть выполненные работы и можно лучше оценить нужный на вторую половину года бюджет, указывает он. Гендиректор Sherpa Group Александра Галактионова считает, что из БКД могли изъять часть дополнительных средств, которые добавили проекту в конце ноября 2022 года. Как отмечает эксперт, в этом году в дорожном строительстве инфляция ниже, чем годом ранее, поэтому финансирование могли сократить без потери объемов строительства.

После сокращения сумма планируемых расходов на БКД в 2023 году превышает изначально заложенные на нацпроект в этом году 397,5 млрд руб., но будет на 7,9% меньше уровня 2022 года, когда было потрачено 490,4 млрд руб., подсчитала госпожа Галактионова. В первой половине 2023 года, по данным Sherpa Grpup, до подрядчиков довели 40,5% от запланированных на год средств, или 183,1 млрд руб. В первой половине 2022 года на БКД потратили 134,2 млрд руб.

Научный директор института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин говорит, что сокращение планируемого годового объема средств на 4% — не самый худший вариант, учитывая, что многие другие статьи расходов бюджета урезали серьезнее. Но любое сокращение говорит о возможном переносе части работ по нацпроекту, что в свою очередь может привести к повышению уровня аварийности, предупреждает он. Александра Галактионова опасается, что в третьем квартале объем вложений на БКД может быть снова пересмотрен. В Минтрансе лишь заявили “Ъ”, что параметры расчета Федерального дорожного фонда будут уточнены в соответствии с Бюджетным кодексом.

Дарья Андрианова