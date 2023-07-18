В Шебекино пожаловались на нехватку хлеба в магазинах

В комментариях к посту губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова во «ВКонтакте» жительница города Шебекино пожаловалась на нехватку хлеба в магазинах. По ее словам, вечером в магазинах невозможно приобрести хлебобулочные изделия. Например, вчера, 17 июля, в конце рабочего дня хлебобулочных изделий не было в «Магните» и в еще одном продуктовом магазине на Октябрьской улице.

«Как и где можно приобрести хлеб человеку, если режим работы с 8 до 17 часов. Оперативная обстановка в городе Шебекино не позволяет после рабочего дня объехать все магазины Шебекино в поисках хлеба»,— написала женщина. Она попросила губернатора обеспечить магазины продуктами первой необходимости в полном объеме.

Глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов в ответ сказал, что ассортимент в магазинах действительно существенно меньше из-за временной приостановки деятельности и «последствий, связанных с порчей товаров». Чиновник считает, что количество скоропортящихся товаров и других продуктов будет увеличиваться по мере роста спроса после возвращения жителей.

На данный момент в городе работают 35 продовольственных магазинов, в том числе шесть супермаркетов «Айсберг» и два супермаркета «Лариса». Магазины, по словам господина Жданова, возобновляют работу каждый день, а хлебобулочные изделия доставляются в них регулярно. Для получения информации о работе торговых точек он предложил обращаться в отдел развития потребительского рынка горадминистрации.

В конце мая жители Шебекино стали покидать город из-за усилившихся обстрелов со стороны Украины. Во время наиболее мощных атак в округе ежедневно падали сотни снарядов, что привело к разрушению домов и инфраструктуры. К середине июня в 40-тысячном городе оставалось менее 3 тыс. человек. После сокращения количества обстрелов люди начали возвращаться, а власти приступили к восстановительным работам. К 1 августа чиновники планируют завершить ремонт крыш и разбитых окон.

Сергей Толмачев, Воронеж