Борьбе с отмыванием денег очертили круг друзей

Правительство решило создать свою международную систему обмена информацией для борьбы с отмыванием денег. Ее будут применять для взаимодействия с дружественными странами Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Для этого в ближайшее время специалисты начнут разработку программного обеспечения на основе российских технологий. Прототип могут представить уже в этом году, а всю систему должны запустить к 2026-му. На это кабмин выделил 8,5 млн руб. Координировать работу будет Росфинмониторинг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Зачем потребовалась новая система обмена информацией? Директор московского офиса компании Tax Global Consulting Эдуард Савуляк полагает, что она должна стать аналогом системы FATF, международной группы, которая занимается борьбой с отмыванием:

«Возможно, именно из-за того, что в рамках политических решений членство России в FATF было приостановлено, Москва считает, что своя система с дружественными государствами позволит проще, быстрее и дешевле бороться с отмыванием.

Вместе с тем бюджет в 8,5 млн руб., на мой взгляд, для построения хоть какой-то системы, а уж тем более межгосударственного обмена в режиме реального времени, это какие-то крайне малые средства. Затратная часть, думаю, будет гораздо больше, чему не нужно удивляться.

Однако главный вопрос: зачем? Россия хочет себя позиционировать так, что она станет новым центром мироздания, как минимум в рамках дружественных государств, и, соответственно, нужна самая лучшая система?

Пойти по стопам FATF и сказать, что это нам все неинтересно? Но в современном мире это дорого обойдется».

В конце февраля 2023 года FATF приостановила членство России в организации из-за начала боевых действий на Украине. Но, несмотря на это, страна все равно должна была продолжать выполнять свои финансовые обязательства, говорилось в заявление группы.

При этом в июне Россия могла попасть в черный список организации. В этом случае страны, которые сотрудничают с Москвой, должны были бы проводить, например, более строгую проверку всех трансакций. Но в итоге FATF не стала включать страну в стоп-лист.

Так что аналог международной системы, может, и нужен, но вряд ли все дружественные страны согласятся его внедрять, подчеркнул партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко:

«При наличии FATF и механизмов обмена плюсы такой системы могут быть неочевидны для дружественных стран. Например, Объединенные Арабские Эмираты не находятся же в состоянии конфронтации с коллективным Западом, не говоря про Китай и Индию.

Все находятся в каком-то более или менее балансе, поэтому зачем им создавать какую-то еще систему с Россией? Тем более с учетом того, что наша экономика, при всем уважении, все-таки была не такой большой и вряд ли будет драматически расти, чтобы заинтересовать, например, крупные финансовые центры.

Вместе с тем технически, думаю, это все исполнимо. Но тут есть другой момент, речь идет о качестве этого обмена. В России, как и во многих дружественных ей странах, один из маркеров правопорядков — это избирательное правоприменение.

Так что такой обмен может превратиться просто в чемоданы компромата, накопление какой-то информации до поры до времени. Это данные, которые могут касаться сведений о трансакциях, остатках на счетах и уплаченных или неуплаченных налогах».

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что объективных оснований для включения России в черный список FATF нет. Она отмечала, что если это произойдет, то платежи осложнятся, например, могут увеличиться сроки на комплаенс, а по некоторым трансакциям будут происходить отказы.

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Владислав Викторов