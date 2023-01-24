Нарендру Моди испачкали «кровью мусульман»

Британская телекомпания BBC во вторник показала вторую часть документального фильма «Индия: Вопрос Моди», призванного расследовать кровавые столкновения между индусами и мусульманами в 2002 году и пролить свет на сегодняшние отношения индийского премьера с мусульманской общиной. BBC не отменила показ второй части фильма, несмотря на протесты Дели и беспрецедентный скандал, случившийся в год председательства Дели в G20. В Индии говорят о пропагандистской атаке на премьера в ответ на его стремление вернуть G20 ее конструктивную роль, продвижение им интересов «глобального Юга» и решимость развивать сотрудничество с Россией, несмотря на давление Запада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Индии Нарендра Моди на митинге в Мумбаи (январь 2023 года)

Фото: Rafiq Maqbool, AP Премьер-министр Индии Нарендра Моди на митинге в Мумбаи (январь 2023 года)

Фото: Rafiq Maqbool, AP

Показ двухсерийного документального фильма телекомпании BBC «India: The Modi Question» («Индия: вопрос Моди») стал ударом по отношениям между Индией и бывшей метрополией. Они начали резко портиться вопреки надеждам на медовый месяц между двумя державами, одну из которых возглавляет индиец по гражданству Нарендра Моди, другую — индиец по происхождению Риши Сунак.

Скандальный фильм BBC позиционируется как расследование напряженных отношений между двумя ведущими религиозными общинами крупнейшей демократии мира и личной роли в этом Нарендры Моди.

Первая часть картины была показана 17 января. Она посвящена событиями 2002 года в родном штате Моди — Гуджарате. Два десятилетия назад, когда господин Моди возглавлял правительство штата, здесь произошли кровавые столкновения индусов и мусульман, жертвами которых стали несколько сот человек. По горячим следам ответственность за случившееся часть политических сил в Индии, а также страны Запада возложили на Нарендру Моди, который оказался под американскими санкциями и был невъездным в США вплоть до 2014 года, когда впервые возглавил индийское правительство.

Вторая часть фильма, вышедшая 24 января, за два дня до главного национального праздника Индии — Дня республики, повествует о сегодняшнем дне и ключевых событиях последних лет. Самое резонансное из них — принятое в августе 2019 года решение отменить статью 370 конституции Индии, которая закрепляла особый статус за граничащим с Пакистаном и населенным преимущественно мусульманами штатом Джамму и Кашмир.

Инициировав пересмотр конституции вскоре после уверенной победы на всеобщих выборах националистической «Бхаратия джаната парти», Нарендра Моди руководствовался идеей обеспечить условия для эффективного развития самого отсталого региона и борьбы с сепаратистскими группировками, чему десятилетиями препятствовал особый статус Кашмира.

Однако оппоненты Моди внутри Индии, в Пакистане и других мусульманских странах усмотрели в решении лишить Джамму и Кашмир положения «государства внутри государства» проявление индусского шовинизма и притеснения мусульман, на котором якобы построил свою политическую карьеру и свое национальное лидерство Нарендра Моди.

После отмены статьи 370 вооруженная борьба сторонников независимости Кашмира — «азади», а также акты трансграничного терроризма не прекратились. При этом борьба индийских силовиков с исламскими радикалами и террористическими группировками в Кашмире представлялась противниками Моди как попытка «потопить в крови» стремление мусульман отстоять свои демократические права.

Символично, что руководство BBC не стало снимать с эфира вторую часть фильма, несмотря на решительные протесты влиятельной индийской диаспоры в Британии и жесткое заявление МИД Индии.

«Предвзятость, отсутствие объективности и, откровенно говоря, сохраняющийся колониальный подход очевидны. Остается задуматься над тем, какую конечную скрытую цель преследовали отдельные лица и организации, создавшие этот фильм»,— заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи, комментируя первую часть фильма (его демонстрация в Индии была запрещена по решению Министерства информации).

«Видеоролики с враждебной пропагандой @BBCWorld и антииндийским мусором, замаскированным под “документальный фильм” на @YouTube, и твиты, содержащие ссылки на документальный фильм, заблокированы в соответствии с суверенными законами и правилами Индии»,— сообщил старший советник Министерства информации Канчан Гупта.

Однако, несмотря на уже нанесенный ущерб отношениям с Индией, руководство BBC все же решило идти до конца и показать вторую часть фильма. При этом в BBC категорически не согласились с оценкой фильма как «антииндийского пропагандистского мусора», выразив профессиональное удовлетворение собственной работой.

В заявлении руководства компании отмечается, что документальный фильм «Индия: вопрос Моди» представляет собой «тщательное расследование» и отвечает «самым высоким редакционным стандартам». «Мы опирались на широкий круг голосов, свидетелей и экспертов,— говорится в заявлении BBC.— Мы предложили индийскому правительству ответить на вопросы, поднятые в серии, однако оно отказалось отвечать».

Между тем скандал вокруг фильма про Нарендру Моди разгорелся не только в Индии, но и в самой Британии, где проживет немало выходцев из бывшей колонии. Последним свидетельством роста влияния тех, чьи предки жили в британской Индии, в 1947 года разделенной на Индию и Пакистан, стало избрание новым британским премьером осенью прошлого года выходца из Индии Риши Сунака.

После показа первой части фильма член Палаты лордов Рэми Рейнджер, имеющий индийские корни и возглавляющий организацию «Пакистано-индийский форум дружбы», обратился с открытым письмом к генеральному директору BBC Тиму Дэви. Назвав фильм «отвратительным», он потребовал снять с эфира вторую часть, чтобы «избежать обострения ситуации между индусами и мусульманами во многих наших городах».

По мнению лорда Рейнджера, «фильм вскрыл старые раны, порождая ненависть между британскими индусами и мусульманами и изображая Индию страной религиозной нетерпимости, где преследуют мусульман».

«Если бы это было так, мусульмане уже покинули бы Индию. Напротив, мусульманское население Индии больше, чем в Пакистане, и мусульмане Бангладеша массово въезжают в Индию»,— напомнил в своем обращении лорд Рейнджер.

«Документальный фильм не только оскорбляет дважды демократически избранного премьер-министра крупнейшей демократии мира, но и судебную систему и парламент страны, которые провели тщательное расследование в отношении господина Моди и оправдали его, доказав его непричастность к беспорядкам»,— продолжал Рэми Рейнджер.

Он также выразил мнение о том, что сам момент выпуска фильма BBC выглядит «зловещим замыслом», учитывая, что в конце прошлого года «Индия вступила в должность председателя G-20 и мы работаем над Соглашением о свободной торговле между Индией и Великобританией».

Объясняться по разгорающемуся скандалу пришлось и лично британскому премьеру Риши Сунаку, который попытался остаться над схваткой в конфликте ведущей телекомпании своей страны и его исторической родины — Индии. В ответ на вопрос имеющего пакистанские корни члена нижней палаты британского парламента Имрана Хусейна, попросившего его прокомментировать эту историю, Риши Сунак заявил: «Позиция правительства Великобритании по этому вопросу была четкой, давно известна и не изменилась. Конечно, мы не терпим преследования там, где оно проявляется».

Риши Сунак не только не дистанцировался от атаки на своего индийского коллегу, но и использовал формулировку, которую можно интерпретировать как косвенную поддержку кампании против Нарендры Моди.

На это обстоятельство обратил особое внимание ветеран индийской дипломатии, бывший замглавы МИДа Канвал Сибал, также занимавший пост посла Индии в Москве. «Сказав, что позиция Великобритании давно и хорошо известна, но при этом не сказав, что же это за позиция, и также сообщив, что он не терпит преследований, он уклоняется от четкого ответа и делает ситуацию еще более двусмысленной»,— написал Канвал Сибал о Риши Сунаке в комментарии, опубликованном на портале India Narrative. По словам Канвала Сибала, «Индия не ждет от Риши Сунака большего, чем от Бориса Джонсона».

Появление фильма BBC господин Сибал объясняет международными событиями последних месяцев, связанными с конфликтом вокруг Украины и председательством Индии в G20.

«К настоящему моменту Индия обогнала Великобританию как пятую по величине экономику в мире. Как председатель G20 Индия стремится поднять свою роль как никогда прежде. Ее независимая позиция по украинскому конфликту, когда Великобритания разжигает войну, не может не вызывать недовольства кругов в Великобритании и на Западе, включая аналитические центры и западные СМИ. BBC встроена в эту систему, которая стремится сохранить гегемонию Запада»,— отмечает индийский дипломат.

Сергей Строкань