WP: ВСУ сменили стратегию контрнаступления из-за протяженности минных полей

Минные поля успешно сдерживают продвижение украинских войск в ходе контранступления. Вооруженные силы Украины вынуждены изменить свою тактику и вместо прорыва с помощью БМП и танков продвигаются медленно с использованием пехоты, сообщает The Washington Post со ссылкой на украинских военнослужащих.

Собеседники издания заявляют, что российские войска в ходе подготовки к контрнаступлению заминировали участки глубиной до 16 км перед своими позициями. Для этого они использовали противотанковые и противопехотные мины и заградительные сетки, передает газета.

The Washington Post отмечает, что западная техника, которую ВСУ использовали, чтобы прорвать оборону, не справилась со своей задачей. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил газете, что для поддержки наземных операций Украине не хватает современных истребителей, в частности F-16.

Кроме того, по его словам, ВСУ необходимо очень много техники для дистанционного разминирования. Он отметил, что Украина уже использует для этого американские M58 Mine Clearing Line Charge, которые тоже периодически уничтожают.

Неназванный украинский чиновник заявил WP, что Киев получил от Запада только 15% средств разминирования от того количества, которое просил. Часть этого оборудования поступила только на прошлой неделе, отметил он.

По данным Минобороны России, контрнаступление ВСУ началось 4 июня. 21 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что наступление идет медленнее, чем хотелось бы, но, по его словам, командование не поддастся давлению с целью его ускорить, поскольку на карту поставлены жизни людей. Ранее сегодня, 16 июля, президент России Владимир Путин положительно оценил ход спецоперации в условиях наступления ВСУ.

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Эрдни Кагалтынов