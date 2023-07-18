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Коммерсантъ FM
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ЕС призвал Россию немедленно возобновить зерновую сделку

Евросоюз (ЕС) осуждает решение России о прекращении зерновой сделки, заявили в представительстве ЕС в РФ. По мнению ЕС, «Россия в одиночку блокирует один из важнейших экспортных маршрутов из Украины». Европа считает, что Москва «несет полную ответственность за перебои в поставках зерна во всем мире и глобальный рост цен на продовольствие».

По данным ЕС, зерновая сделка помогла обеспечить безопасный экспорт почти 33 млн. тонн зерна и продовольствия в 45 стран мира. «ЕС призывает Россию пересмотреть свое решение и немедленно возобновить реализацию Черноморской зерновой инициативы»,— говорится в заявлении представительства ЕС, опубликованном в Telegram.

Зерновая сделка была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН летом 2022 года. Она предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие препятствий для поставок российских удобрений и продовольствия. Действие зерновой сделки закончилось сегодня, 18 июля, из-за невыполненных требований российской стороны. На этом фоне поднялись цены на пшеницу. Президент Украины Владимир Зеленский предлагал продолжить реализацию зерновой сделки без участия РФ.

Подробности — в материале «Ъ» «Зерновая разделка».

Лаура Кеффер

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