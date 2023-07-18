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Коммерсантъ FM
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Цена на пшеницу снизились больше чем на 1% после роста на фоне выхода РФ из зерновой сделки

Стоимость сентябрьского фьючерса пшеницы на Чикагской товарной бирже снизилась до $6,54 за бушель по итогам торгов 17 июля. Это примерно на 1,1% меньше по сравнению с закрытием предыдущих торгов. Стоимость декабрьского фьючерса на кукурузу снизилась на 1,5%, до $5,06 за бушель.

17 июля Россия объявила о приостановке участия в зерновой сделке с Украиной, ООН и Турцией. После этого стоимость пшеницы на Чикагской бирже росла на 3,4%, до $6,84 за бушель. Цена кукурузы росла на 2,3%, до $5,26 за бушель.

Зерновая сделка была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН летом 2022 года. Она предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие препятствий для поставок российских удобрений и продовольствия. Действие зерновой сделки закончилось сегодня, 18 июля из-за невыполненных требований, которые предъявляла Россия.

О перспективах возобновления сделки — в материале «Ъ» «Зерновая разделка».

Леонид Уварчев

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