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Коммерсантъ FM
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Зеленский предложил ООН и Турции продолжить ввозить зерно без участия России

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился направить «сигналы» руководству ООН и Турции о намерении продолжать поставки зерна в рамках черноморской сделки. Ранее сегодня, 17 июля, Россия объявила о выходе из сделки.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: Kacper Pempel/File Photo, Reuters

Владимир Зеленский

Фото: Kacper Pempel/File Photo, Reuters

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров написал в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена), что сейчас власти Украины ждут официального подтверждения от ООН и Турции, готовы ли они участвовать в зерновой сделке.

Зеленский напомнил, что изначально было два соглашения: одно между Украиной, Турцией и ООН, а другое — между Россией, Турцией и ООН. Когда Россия прекратила зерновую сделку, она расторгла договоренности с генсеком ООН Антониу Гутерришем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, считает господин Зеленский.

Как выполнялась зерновая сделка

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«Не с нами. У нас с ними не было никаких договоренностей. Я дал распоряжение нашему МИДу... подготовить наши официальные сигналы ООН и Турции, чтобы ответить мне как президенту Украины, что они готовы продолжать нашу инициативу»,— заявил господин Зеленский в интервью африканским журналистам (его цитирует господин Никифоров).

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года.

Мария Федотова

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