«В отношениях Москвы и Баку складывается взрывоопасная ситуация»

В российском МИДе ответили на обвинения Азербайджана в нарушении союзной декларации. Москва заверила, что с уважением относится к территориальной целостности республики, но вновь призвала Баку решить вопрос Карабаха мирным путем и предоставить гарантии безопасности армянам, проживающим там. На днях эти же слова вызвали в МИДе Азербайджана «недоумение и разочарование», поскольку, как там заявили, именно Баку предпринимает практические шаги для достижения мирного договора с Арменией. Как считает обозреватель “Ъ” Максим Юсин, в отношениях между Россией и Азербайджаном возник самый серьезный кризис за последние десятилетия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Южный Кавказ, возможно, стоит на пороге драматических событий. Это стало ясно после беспрецедентно резкого обмена заявлениями внешнеполитических ведомств России и Азербайджана.

Вначале российский МИД выразил озабоченность тем, что ситуация вокруг Нагорного Карабаха развивается по негативному сценарию, а именно усугубляется гуманитарный кризис, местное население испытывает острую нехватку продуктов питания, медикаментов, предметов первой необходимости, практически лишено электро- и газоснабжения. Это все цитаты из заявления МИД.

И хотя прямых выпадов в адрес Баку в документе не содержится, из текста понятно — причиной кризиса стала установленная Азербайджаном фактическая блокада Карабаха. Ответ Баку последовал незамедлительно и оказался небывало жестким.

Позиция российского МИДа названа неприемлемой, более того, не соответствующей декларации о союзническом взаимодействии между Баку и Москвой, которую приняли в феврале прошлого года президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев.

А вот самый интересный пассаж из заявления МИД Азербайджана: «До сих пор не обеспечен вывод остатков армянских вооруженных формирований из Азербайджана. Более того, этим формированиям оказывается поддержка под наблюдением российского миротворческого контингента».

Иными словами, Баку впрямую обвиняет Москву в неспособности и нежелании выполнять договоренности от ноября 2020 года, остановившие боевые действия между Арменией и Азербайджаном, а, кроме того, подтверждает свою решимость добиться вывода из Карабаха того, что названо «остатками армянских вооруженных формирований».

Армяне же называют эти формирования «Армией обороны Арцаха», которая была создана еще в 1992 году и обеспечивает безопасность той части Карабаха, которая остается под армянским контролем.

И здесь главный вопрос — как долго еще под этим контролем она будет оставаться? Все более решительные заявления, звучащие из Баку, не оставляют сомнений, что президент Алиев и его команда готовы ускорить развитие событий и, возможно, не станут ждать истечения пяти лет, в течение которых порядок и статус-кво в Нагорном Карабахе должны обеспечивать российские миротворцы.

Как следует из заявления азербайджанского МИД, этих миротворцев в Баку больше не считают нейтральной стороной, а, значит, не исключен вариант, что их присутствие не помешает азербайджанской армии провести зачистку Степанакерта и прилегающих земель от «остатков вооруженных формирований».

В Баку рассчитывают на то, что Армения, находящаяся под властью Никола Пашиняна, вмешиваться не станет (а даже если бы вмешалась, расклад сил явно в пользу Баку). Что касается Запада, то и он в защиту армян Карабаха сегодня выступать не готов.

Единственное, что теоретически могло бы сдержать воинственный пыл Баку, это угроза экономических санкций, в, первую очередь, в отношении нефти и газа. Но Запад не может себе это позволить. Для него главный противник — Москва, а азербайджанские энергоносители рассматриваются как раз в качестве альтернативы российским.

Ну а что касается Кремля, то его реакции в Баку, похоже, не особо опасаются. Там, видимо, считают, что Россия слишком глубоко увязла на Украине и не имеет ни сил, ни возможности, ни желания открывать еще один фронт — на Южном Кавказе.

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