Российские танки, подбитые в ходе боев с Украиной, были доставлены сотрудникам военной научно-технической лаборатории на территории технопарка Портон-Даун возле Солсбери. Начальник штаба обороны британской армии Тони Радакин сообщил, что проводится исследование техники.

Господин Радакин отметил, что Великобритания находится «в клубе стран», которые передают друг другу информацию о попавшей к ним технике России или другого государства, «которое может представлять опасность». «Работающие на нас ученые на действительно экспертном уровне (forensic level, на уровне судебной или криминалистической экспертизы.— "Ъ") анализируют каждую мелкую особенность, которую может использовать другая страна»,— сказал начальник штаба обороны The Telegraph.

Исследования техники других стран позволяет понять, как она работает, как с ней можно бороться, как сделать защиту своей техники более эффективной, как подавить системы связи и «как гарантировать, что мы сможем пробить их защиту». «Вот все то, что мы делаем»,— добавил господин Радакин.

Великобритания в мае отчиталась о поставке Украине всех обещанных танков Challenger 2. В январе сообщалось о планах Лондона отправить Киеву 14 единиц такой техники. В июле глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что британские танки пока не были задействованы в ходе боев. Вместе с тем Минобороны РФ в июне сообщало о захвате нескольких танков Leopard немецкого производства.

Леонид Уварчев